“ATD” يوقع اتفاقية شراكة مع “سواليف”

عمّان-الغد- أعلن المكتب العربي للإعلان “ATD”، الرائد في مجال الحلول الإعلانية الرقمية المبرمجة على مستوى المنطقة، عن شراكته مع موقع سواليف الإخباري الشامل، متوليا بموجبها مهمة تزويد الموقع بحلوله الفعالة لإدارة الحملات الإعلانية التي يتم تنفيذها ضمنه، وإدارة مبيعاتها، بالإضافة لإدارة المخزون والتكاليف القابلة للجرد لديه.

وكانت اتفاقية الشراكة قد وقعت من قبل كل من مؤسس “ATD” ورئيس مجلس إدارته، رجل الأعمال الأردني، محمد عليان، ومؤسس وناشر ورئيس تحرير موقع سواليف الإخباري، الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد حسن الزعبي، وذلك بحضور المدير العام لـ “ATD”، محمد سرور.

وبمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة، قال مدير عام مكتب ومنصة “ATD”، محمد سرور: “نرحب بموقع سواليف الإخباري ضمن قائمة الناشرين المستفيدين مما نقدمه، مثمنين ثقة القائمين عليه العالية بخدماتنا وحلولنا المبنية على التكنولوجيا الحديثة وتحديدا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي من شأنها تمكين الموقع من قيادة أدائه والمشاركة في قيادة أداء العلامات التجارية للمعلنين لديه، وذلك بفضل قدر التحكم الاستباقي العالي في قوائم جرد الإعلانات والتحكم في حجوزات هذه الإعلانات، إلى جانب القدرة على ربط المعلنين بجمهورهم المستهدف من زوار الموقع ومساندتهم في تصميم حملات إعلانية دقيقة ومخصصة، مبنية على احتياجات الجمهور واهتماماته.”

ومن جانبه، قال مؤسس وناشر ورئيس تحرير موقع سواليف الإخباري، الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد حسن الزعبي: “سعداء بشراكتنا مع المكتب العربي للإعلان والتي ستمكننا من منح ميزة إضافية للمعلنين لدينا، تتمثل في تعزيز قدرتهم على التحسين المستمر لاستراتيجياتهم الإعلانية نظراً لفرص الاستهداف الواعي والمركز، ما سينعكس بالإيجاب على تجربتهم ويضمن لهم إنفاقا إعلانيا مثمرا في مصارفه الصحيحة وفي الوقت الفعلي والمناسب، فضلا عن انعكاساته على تجربة زوار وقراء موقعنا الذين لن يجدوا ضمنه سوى المحتوى الإعلامي والإعلاني الملائم لهم.”

ويقدم “ATD” للمعنيين الفرصة للاستفادة من التجربة الإعلانية الرقمية المميزة التي يتيحها، والتي تتسم بالسهولة والفعالية، وبالقدر الكبير من التحكم المستقل، بالإضافة لخيارات إدارتها من قبل المستفيدين منها أو من قبل فريق “ATD”.

ومع اتفاقية الشراكة هذه، بات المكتب العربي للإعلان يخدم وخلال فترة قياسية من انطلاقته وبدء أعماله، قائمة واسعة من المستفيدين، تضم عددا من كبار المعلنين والناشرين والقنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية في المملكة، مع خطط لمواصلة تعزيز هذه القائمة.