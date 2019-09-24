“Basket.jo” توسع عملياتها في المملكة بالشراكة مع كارفور

عمّان– أعلنت شركة “Basket.jo”، الشركة الرائدة للتسوق الإلكتروني للمنتجات التموينية الاستهلاكية عن طريق تطبيق Basket.jo على الأجهزة الذكية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني، عن تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي جمعتها في وقت سابق مع كارفور الأردن، وذلك بضم المزيد من فروع كارفور لمنصتها، لتعزيز حضورها، وبالتالي تعزيز تجربة الزبائن معها وتسهيل حصولهم على خدماتها.

وكانت “Basket.jo” قد بدأت تعاونها مع كارفور الأردن مطلع العام الحالي 2019، وذلك من خلال ضم فرع واحد من شبكة فروعه للتطبيق، مع خطط توسعية لضم المزيد منها.

ومع هذه الخطوة، بات بإمكان المستهلكين التسوق عبر تطبيق “Basket.jo” وطلب المنتجات المرغوبة من منتجات البقالة والمنظفات ومنتجات العناية الشخصية المتنوعة من 5 فروع لكارفور، والتمتع بخدمة استلام طلباتهم بعد توصيلها إلى باب منازلهم، ما يسهم بتعزيز كفاءة التسوق من حيث خفض تكلفة التوصيل، وزيادة سرعة التسليم، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستويات الراحة التي يقدمها تطبيق “Basket.jo” لمستخدميه، كما يعزز من الموثوقية التي يتسم بها، وذلك بفضل ميزة توصيل وتسليم الطلبات في الوقت المناسب وبطريقة أكثر فعالية. وعلى صعيد آخر، فإن هذه الخطوة، جاءت تأسيسا لشراكة طويلة الأمد، كما جاءت لتمهد الطريق لتوسيع نطاق العمليات ضمن هذه الشراكة مستقبلا، وسط خطط لإضافة 10 فروع أخرى من فروع كارفور لمنصة “Basket.jo” مع نهاية العام، ليصبح مجموعها حينها 15 فرعاً.

وبالتزامن مع هذه الخطوة التوسعية، تعمل “Basket.jo” حاليا على تطوير تقنيات تمكن التطبيق من إجراء عمليات التوسع التلقائية عند تواجد الفرص لإضافة مدن جديدة في غضون 3 أسابيع، فضلاً عن الخيارات الجديدة من المتاجر ومحلات البيع بالتجزئة التي يتم ضمها في غضون ساعات قليلة. ويتيح هذا النظام المتميز بنموذجه القابل للترقية والتطور إمكانات عالية تمكن الشركة من تنمية أعمالها، كما تمكنها من تلبية طلبات الزبائن بكبسة زر واحدة.