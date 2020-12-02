BATTISTA HYPERCAR تُكمل برنامج اختبار السرعة العالية في NARDÒ



ناردو – وصلت Automobili Pininfarina إلى لحظة فارقة في تطوير سيارتها الجديدة Battista، حيث أكملت السيارة الكهربائية النقية Hyper GT أول برنامج اختبار عالي السرعة في مركز Nardò التقني في إيطاليا.

يمثل الاختبار الناجح بداية الفصل التالي في برنامج تطوير أقوى سيارة رياضية إيطالية تم إنتاجها على الإطلاق. وسيشهد هذا تسعة إصدارات من الاختبارات والتجارب لسيارة Battista الكهربائية النقية التي يتم استخدامها على الطرق العامة وفي مقرات الاختبار الخاصة لضبط معايرة الهيكل المصمم بحسب الطلب واختبار مدى مواءمته، ونظام توجيه عزم الدوران المتقدم وتجربة الصوت الفريدة. واختتم السائق الاختباري ومدير ديناميكيات السيارات جورجيوس سيروبولوس سلسلة من الاختبارات الديناميكية في أرض الاختبار المشهورة عالميًا، بما في ذلك سباقات السرعة خلال الدورانات الحادة في حلقة Nardò التي يبلغ طولها 12.6 كيلومترات ولفافات المسار الملتوي بطول 6.2 كيلومترات.

وقال رئيس المنتجات والهندسة فيAutomobili Pininfarina باولو ديلاتشا: “يعتبر هذا الاختبار لحظة مثيرة لعملائنا ولفريق العمل في Automobili Pininfarina حيث نكمل مرحلة أخرى في تطوير أقوى سيارة رياضية إيطالية على الإطلاق. لقد أجرينا تطويرًا مكثفًا باستخدام تقنية المحاكاة المتقدمة، ويمكننا الآن ضبط معايير هيكل Battisa و نظام توجيه عزم الدوران الرائد رباعي المحركات على الطريق و المسار” توفر بطارية Battista التي تبلغ 120 كيلو وات في الساعة الطاقة لأربعة محركات كهربائية – واحدة في كل عجلة – لإنتاج طاقة مجمّعة تبلغ 1900 حصان وعزم أقصى يبلغ 2300 نيوتن متر. فيما مجموعة نقل الحركة المتقدمة لديها قادرة على توزيع القوة بذكاء بين جميع العجلات الأربع لتحسين الجر في جميع الظروف وتسمح للعملاء بتخصيص تجربة القيادة لتناسب أذواقهم الشخصية باستخدام خمسة أوضاع قيادة فريدة (Calma وPura وEnergica وFuriosa وCarattere). وقال جورجوس سيروبولوس السائق الاختباري ومدير ديناميكيات السيارات بAutomobili Pininfarina: “إمكانات الأداء الهائلة لـ Battista واضحة ولا مجال للنقاش فيها. لن يختبر عملاؤنا مثل هذا التسارع من قبل، ومع ذلك فإن منحهم الفرصة لتصميم تجربتهم باستخدام مجموعة من أوضاع القيادة يعني أن هذه السيارة الخارقة تقدم أكثر بكثير من مجرد إثارة السرعة. مع نطاق خالٍ من الانبعاثات يبلغ 500 كيلومتر وتقنية الدفع الرباعي المتطورة، ستكون كل قيادة في Battista ممتعة”.