“BCI” تبدأ عامها بطرح هاتفي “Xiaomi redmi 9T” و”Poco M3″

عمان- أعلنت شركة BCI Jordan؛ إحدى شركات BCI Mobile عن طرح هاتفي Xiaomi redmi 9T وPoco M3، اللذين يمتازان بأفضل أداء وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وذلك لأول مرة في السوق الأردني.

ويمتاز الهاتفان بالعديد من المزايا الرائعة ومظهرهما الأنيق وأدائهما الرائع، وهما من إنتاج شركة شاومي (Xiaomi) الصينية الأسرع نمواً في العالم والتي تعد من أكثر العلامات التجارية قيمة في مجال التكنولوجيا.

وفي تعليقه على طرح هذين الهاتفين، قال الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile فادي برانسي “إن طرح هاتفي Xiaomi redmi 9T وPoco M3 لأول مرة في السوق الأردني يعكس مدى التزامنا بتقديم أحدث الهواتف الذكية بأسعار منافسة ومزايا رائعة من شأنها أن توفر تجربة لا مثيل لها لعملائنا، وانطلاقنا من سجلنا المميز والحافل بطرح الهواتف الحديثة والمتطورة نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذين الهاتفين”.

وأشار برانسي، إلى أن شركة BCI Mobile قدمت في العام 2020 علامة Xiaomi، وهي ثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم، وأضافتها إلى مجموعة العلامات التجارية المتنوعة تحت مظلة BCI Mobile في السوقين الأردني والعراقي، ما سيتيح للعملاء الوصول إلى أنماط الحياة المتطورة من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأسعار التنافسية التي تقدمها الشركة الصينية العملاقة، لافتاً إلى أن منتجات Xiaomi موجودة في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم.

ويتمتع الهاتف الذكي Xiaomi redmi 9T الذي يأتي بإصدارات مختلفة، بنظام كاميرا خلفية رباعي؛ عدسة رئيسية خلفية بدقة 48 ميجابكسل للحصول على أقصى دقة صور، وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، إضافة إلى عدسة ماكرو 2 ميجابكسل وحجم مستشعر 2 ميجابكسل، ويمكن القول إنه هاتف قوي جدا، بحيث يوفر وظائف تصوير قوية ورائعة.

تصل بطارية Xiaomi redmi 9T إلى 6000 مللي أمبير، وهي تعد من أحسن البطاريات في السوق، كما يتيح معالج Qualcomm Snapdragon 662 أداء أفضل يتيح تشغيل أكثر من تطبيق معا بسلاسة ويوفر قدرات تصوير أفضل للمستخدمين، فيما يحتوي نظام MIUI على وضع توفير الطاقة الذي يراقب نشاط التطبيق في الخلفية ويوفر الطاقة مع تقنية الشحن العكسي السلكية، ويأتي أيضاً مع شحن سريع بقوة 18 واط وشاحن عادي بقوة 22.5 واط.

يتميز Redmi 9T بشاشة FHD + Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة مع زجاج Corning Gorilla 3، كما أنه مزود بشهادة Widevine L1 وTÜV Rheinland Low Blue Light ومتوفر حاليا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت وسيتوفر بالسوق الأردني قريبا بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت.

يأتي هاتف POCO M3 بمعالج جديد من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662 يناسب الفئة المتوسطة من الهواتف، ويقدم أفضل أداء وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.

ويتميز هاتف POCO M3، بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة +FHD، وبدقة 2340 1080 بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 60 هرتزا في الثانية، إضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 3 من الكسر والخدش، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.