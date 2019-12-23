“BCI” تحتفل بموسم الأعياد بالتعاون مع بنك الملابس



عمان- بأجواء ملؤها المرح والحب، احتفلت شركة “BCI” بموسم الأعياد بالتعاون مع بنك الملابس؛ أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ولترسم البسمة على وجوه الأطفال، قامت شركة BCI بدعم احتفال لـ100 طفل من الأسر المحتاجة بالتعاون مع بنك الملابس، وذلك بحضور عدد من الشخصيات؛ حيث اشتمل الاحتفال على فعاليات ترفيهية وتفاعلية مع الأطفال والرسم على الوجه، واختتمت شركة “BCI” الحفل بتوزيع ملابس العيد والهدايا، والاستمتاع بفطور جماعي مع فريق متطوعين من الشركة لمشاركتهم هذه المناسبة الجميلة.

وقد صرح السيد فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile عن هذه المبادرة، قائلاً: “يسعدنا أن نتشارك مع بنك الملابس؛ أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في هذه المبادرة التي تتسم بروح من العطاء والحب وفرصة مثالية نحو وضع ابتسامة على وجوه الأطفال وإحداث فرق في حياتهم. تعد المسؤولية الاجتماعية للشركات ركيزة أساسية في عملياتنا التي تعد فاعلة في تعزيز المزيد من التماسك الاجتماعي من خلال العمل الإنساني”.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة “BCI” وبنك الملابس بنشر روح العيد مع الأطفال؛ حيث استضافت مجموعة من الأطفال في معرضها في شارع مكة ليتم تعريفهم على منتجات الشركة من هواتف خلوية وإكسسواراتها، واختتمت الزيارة بغداء جماعي مع الأطفال بحضور سانتا كلوز وتوزيع الهدايا والشوكولاته.