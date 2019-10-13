“BCI” ترعى مهرجان اعتزال اللاعب فادي لافي



عمان – أعلنت شركة BCI عن رعايتها لحفل اعتزال اللاعب فادي لافي والذي أقيم ضمن فعاليات مباراة فريق الوحدات الأردني وفريق نجوم العرب، يوم الجمعة على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

وقد شارك في مباراة اعتزال فادي لافي عدد من أبرز نجوم الكرة العربية، وهم المصري محمد أبو تريكة، العراقي يونس محمود، والكويتي بشار عبد الله، والسعودي محمد نور، بالإضافة إلى نجوم الكرة الأردنية والفلسطينية.

وتأتي رعاية شركة BCI لحفل اعتزال اللاعب فادي لافي من توجه الشركة بدعم مختلف الفعاليات الرياضية ودعم مسيرة الرياضيين والاحتفال بهم وبنجاحهم في المحافل الرياضية.

هذا وقد صرَح السيد فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة Mobile BCI قائلاً: “نفخر بكوننا جزء من احتفال اللاعب فادي لافي الاعتزالي، ونأمل بأن يكون حفل الاعتزال يليق بمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات في مختلف الأندية والفرق”.

ومن جانبه شكر اللاعب فادي لافي جميع الجهات المنظمة لهذه المباراة الاعتزالية قائلا: “شكرا لكل من شارك في تنظيم هذه المباراة، انها لمناسبة عزيزة على قلبي مشاركة اخواني اللاعبين من جميع انحاء الوطن العربي في هذه اللحظات الخاصة مع نهاية مسيرتي الرياضية في الملاعب الخضراء”.