“BCI” تطلق حملتها الخاصة لشهر التوعية بسرطان الثدي

عمان– يصادف تشرين الأول من كل عام شهر التوعية بسرطان الثدي، وبهدف تسليط الضوء على هذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته وبأهمية إجراء الفحص المبكر وحث الأفراد على اتباع نمط حياة صحي، تخصص شركة BCI جهودها للتوعية من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستنظمها طوال شهر تشرين الأول.

وكجزء من مظلتها لمشاريع المسؤولية الاجتماعية في إطار التوعية بسرطان الثدي، وبهدف التعريف بمساعي حملة شركة BCI لهذا الشهر، سيتم إضاءة مبنى الشركة الكائن في شارع مكة على مدار الشهر باللون الوردي، وتغيير شعار الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للون الوردي دعما للحملة كجزء من الهوية البصرية. كما سيضع موظفو الشركة الشعار الوردي الخاص بالحملة، بالإضافة إلى إرتداء قمصان خاصة تحمل شعار مركز الحسين للسرطان باللونين الوردي والأبيض، فيما تم تخصيص تصميم مميز لأكياس الشركة باللون الوردي أيضاً. ولإشراك العملاء في شهر التوعية ولتمكينهم من المساهمة بدعم مركز الحسين للسرطان، أهم المؤسسات الوطنية التي تعالج مرض السرطان على مستوى الأردن والشرق الأوسط، ستتبرع شركة BCI بما نسبته 3 % من مجمل مبيعات معارضها لشهر تشرين الأول في الأردن وفلسطين ليعود ريعه لمركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى إمكانية تبرع العملاء بقيمة دينار أو أكثر في فروع BCI المنتشرة في أرجاء الأردن، علماً بأن المجموعة تتواجد بالإضافة للأردن في كل من الإمارات العربية المتحدة، فلسطين والعراق. وقد صرَح فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة BCI قائلاً: “ضمن استراتيجية شركة BCI للمسؤولية الإجتماعية، نسعى بجد لأن نرسخ قاعدتنا كشريك للمجتمع المحلي وأن نكون شركة داعمة لمؤسسات المجتمع المدني، فمن خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستنظمها الشركة؛ سنقود حملة مميزة للتوعية بشهر تشرين الأول للتوعية بسرطان الثدي”.