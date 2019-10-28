“BCI” تعزز مَفهوم وقيَم العائِلة ضمن اجتماعها السنوي

عمان – أقامت شركة BCI مؤخّراً الإجتماع السنوي وذلك بحضور موظفيها وإدارتها من الأردن، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة والعراق في فعالية أقيمت في فندق ماريوت البحر الميت.

هذا وقد أقيم الإجتماع بأجواء عكست قيمة العائلة الممتدة التي تتمتع بها شركة BCI والتي تمثلت بالأنشطة والفعاليات الجماعية التي تم تنظيمها لتعزيز الروابط بين الموظفين. فيما استعرض الإجتماع إنجازات شركة BCI للعام السابق والتحدث عن الأهداف التي تم تحقيقيها في عام 2019 بناءً على رؤية الشركة واستراتيجيتها وحجم التطور الذي شهدته شركةBCI منذ نشأتها وأهمية تسليط الضوء على الأداء المميز وتشجيع الأفكار المبتكرة حتى تستطيع الاستمرار بالنجاح في المستقبل محافظين على ما حققته الشركة من انجازات حتى تتمكن شركة BCI لتكون من الشركات الأوائل التي يسعى الموظفون للانضمام لها في البلاد التي تعمل بها.

كما أثنى سعيد برانسي، رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات بي سي اي على الموظفين المتميزين وأدائهم وأكد على أن قوة أي شركة تعود على الإستثمار بالموارد البشرية وتحفيز طاقاتهم الأبداعية. هذا وقد كرّمَت الشركة أيضاً خلال فعاليات الإجتماع السنوي موظفيها الذين مضى على تعيينهم في الشركة مدة عشرة سنوات وحتى خمسة وعشرين عاماً واحتفلت بالموظفين الذين انضموا مؤخراً للشركة، وذلك لدورهم الفعال في تحقيق الإنجازات المتتالية على مدار السنوات الماضية.

وقد أبدى فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile عن سعادته قائلاً: “أنه ليُسعدني أن ألتقي طاقم شركتنا من البلدان المختلفة التي نتواجد بها في المنطقة، إذ يأتي هذا الإجتماع السنوي تعزيزاً للروابط بين أفراد الشركة وتسهيل عملية التواصل فيما بينهم بالإضافة إلى شكرهم وتقديرهم على الجهود التي يبذلونها والتي تساهم في تقدم الشركة ونجاحها”.