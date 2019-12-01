“BCI” توفر الدعم لمبادرة “عزوتي”



عمان- إيماناً من شركة BCI بدورها تجاه المجتمع المحلي وتحقيقاً للقيم التي تتبناها كشركة وأفراد، قامت شركة BCI بمد صلات التعاون مع مبادرة عزوتي والتي تهدف إلى تحقيق قيم التكافل الاجتماعي وإطعام المحتاجين.

وبناءً عليه، ستوفر شركة BCI صناديق للتبرع في معارضها كافة المنتشرة في الأردن وفي مقر الشركة الرئيسي- المقابلين، بالإضافة إلى تخصيص لوح خاص لوضع تذكرة التبرع عليه وإمكانية كتابة رسالة خاصة موجهة للأشخاص المحتاجين من قبل العملاء والموظفين؛ حيث سيتم منح التبرعات المقدمة لصالح مبادرة “عزوتي” لتوفير وجبة لشخص لا يستطيع دفع ثمنها.

وقد صرح فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: “تمثل مبادرة عزوتي القيم الإنسانية الأصيلة في مجتمعنا الأردني، فهي تقدم الدعم للمحتاجين بطرق عفيفة مع الحفاظ على كرامتهم؛ حيث ارتأينا أن ندعم هذه المبادرة لأهمية تقديم العون للطاقات الشابة الساعية لإحداث التغيير الإيجابي، فنحن نعول على قيم مجتمعنا الأردني الأصيل من موظفين وعملاء لتقديم العون للمحتاجين المستفيدين من هذه المبادرة”.