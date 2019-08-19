“BCI” توفر هاتفي “GALAXY Note 10″ و”Note 10+”

عمان- سعياً منها لتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية تطوراً في عالم الهواتف المحمولة، أعلنت شركة “BCI” عن بدء حملة الطلب المسبق على أحدث أجهزة سامسونج الكترونيكس GALAXY Note 10 وNote 10+ واللذين تم الإعلان عنهما مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية في حدث Unpacked.

وقد أعلنت شركة “BCI” عن طرحها لحملة الطلب المسبق لـGALAXY Note بدءاً من 8 آب (أغسطس) وحتى 5 أيلول (سبتمبر) 2019 من خلال شبكة فروعها الممتدة في كل من الأردن، فلسطين والعراق، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني؛ التي تقدم من خلالها هدايا قيمة تضم: ساعة Galaxy Fit-e، سماعة JBL Flip 4، سماعات JBL endurance jump، فيما سيحظى العملاء الذين حجزوا أجهزتهم عبر الموقع الإلكتروني قسيمة شراء بقيمة 40 دولارا. وللمرة الأولى في سلسلة GALAXY Note، أطلقت سامسونج نسختين مختلفتين من حيث قياس الشاشة، بحيث يمكن للمستهلكين استخدام الحجم الذي يتناسب مع متطلباتهم، فالنسخة الأولى من Galaxy Note 10 تأتي بشاشة قياسها 6.3 بوصات، أما النسخة الثانية Galaxy Note 10+ فتتمتع بشاشة قياسها 6.8 بوصات. وقد عبر فادي برانسي، المدير التنفيذي لقسم الهواتف الخلوية في شركة “BCI” قائلاً: “يسعدنا أن نقدم لعملائنا حملة الطلب المسبق على هاتفي GALAXY Note 10 وNote 10+؛ حيث سنوفر لعملائنا الدعم والخدمة المميزة من خلال شبكة فروع شركة BCI الممتدة والتي تضم 14 فرعاً و11 مركز صيانة في الأردن، العراق وفلسطين”.