“BDC” و”Meta” يسهمان ببناء قدرات الشركات على استخدام التسويق الرقمي

عمان – الغد – في بداية جائحة “كورونا” وعمليات الإغلاق الطويلة، كافحت الشركات كافة وفي جميع أنحاء العالم لمواجهتها كونها ظهرت بشكل سريع غير مسارات العمل والتسويق لديها، وشكلت ظروفاً مختلفة تماماً بالنسبة للشركات كونها لم تدخل في حسابات واعتبارات بناء نماذج أعمالها.

وأظهر مركز تطوير الأعمال رد فعل سريع استجابة لاعتبارات الجائحة وآثارها مما يعكس فهمًا جيدًا لنماذج ومنهجيات الأعمال والرؤية المستقبلية لما يجب القيام به لمواجهة الوباء بأفضل طريقة ممكنة.

فقد كان رد فعل مركز تطوير الأعمال – BDC أسرع من معظم الشركات حول العالم، مما سمح لهم بالعمل على أهم المجالات التي يحتاج التركيز عليها جنبًا إلى جنب مع شركائهم لمساعدة الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة التي ستنعكس على المساعدة في الاقتصاد الأردني.

وقدم مركز تطوير الأعمال – BDC بالشراكة مع Meta وبعد دراسة عميقة لما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشروع بناء قدرات الشركات الصغيرة و المتوسطة على استخدام أدوات التسويق الإلكتروني- Boost with Facebook الأول من نوعه في 2020، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالتعرف على مفاهيم التسويق الإلكتروني بطريقة أفضل وتنفيذها على أدوات منصات شركة – Meta متمثلة بفيسبوك، انستغرام و واتساب.

تركز المادة التدريبية على عوامل متعددة ضمن مسارين لضمان إحداث تأثير أكبر على المشاركين، حيث بدأت Meta ومركز تطوير الأعمال- BDC المشروع بالمرحلة الأولى كمرحلة تجريبية تهدف إلى تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات بوجود عدد من المدربين المختصين بعد منحهم تدريب المدربين- TOT، وكانت هذه المادة قد صممت استناداً إلى احتياج السوق الأردني والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

حيث استهدفت المرحلة الأولى تدريب 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، فيما بقي المشروع على اتصال مباشر معهم في مرحلة ما قبل وما بعد التدريب لقياس أثر التدريبات على جوانب متعددة كالمبيعات والوعي بالعلامة التجارية والعديد من العوامل الأخرى.

وقال ذياب الزعانين أحد مستفيدي برنامج Boost with Facebook: “نظرًا لظروف عملي في الأثاث أنشأت صفحة لتسويق عملي عبر فيسبوك ونفذت عددًا من الحملات التسويقية خلالها وقد احتاجت إلى إنفاق مبالغ ضخمة للوصول إلى نتائج مقبولة، لكن وبعد التدريبات التي تلقيتها وصلت لفهم أكبر لـ “مدير إعلانات فيسبوك” وكيفية استخدام كل جزء منه وتحديد أفضل الخيارات للوصول إلى الجمهور المستهدف.

وأضاف “أكسبني التدريب معرفة تسويقية عميقة ساعدتني في تحديد هدف الحملة والجمهور المستهدف والوعي بالعلامة التجارية وصياغة الرسائل والصور المناسبة حسب الفئات المختلفة من الجمهور ومناطق انتشاره، حيث يلعب هذان العاملان دوراً كبيراً في نجاح الحملة”. واختتم حديثه قائلاً “أود أن أشجع جميع الشركات وبشدة على حضور هذا البرنامج التدريبي كون التسويق الإلكتروني أصبح اليوم الأداة الأفضل للتسويق والوصول إلى المزيد من الجمهور بتكاليف أقل على ميزانية الشركات بشكل عام”.

وأضافت المستفيدة عنود: “لقد حسنت مهاراتي في التسويق الرقمي بشكل كبير من خلال برنامج Boost with facebook وساعدني في تنفيذ حملتي التسويقية وتشغيلها بطريقة أفضل، من خلال إدراك مفاهيم التسويق وتخفيض التكاليف و الوصول الى أكبر شريحة من العملاء”.