BDC ينظم ورشة الأولى من نوعها لتطوير مهارات المدربين بمنهجية التدريب “عن بعد”

عمان – نظم مركز تطوير الأعمال-BDC ورشة عمل تدريب المدربين للتدريب “عن بعد” والتي تعتبر الأولى من نوعها في الأردن لتطوير مهارات المدربين بمنهجية التدريب “عن بعد”. تهدف الورشة التي يتم تنفيذها من قبل خبراء دوليين الى تزويد المدربين بتقنيات التدريب والتيسير عن بعد والتي تعتمد منهجية تختلف في اسسها وادواتها واساليبها عن أساليب التدريب الاعتيادة كونها تحتاج الى خصوصية في توجيه المعلومة وايصالها و ضمان تفعال المشاركين واستمراريتهم بالتعلم “عن بعد”، واسس مهارات التحقق من تحقيق اهداف التعليم حسب موضوع التدريب.

تضمنت الورشة التدريبية عدة محاور من التحضير المسبق للمادة التدريبية والادوات والوسائل التي تتناسب مع التدريب عن بعد وكيفية اختبار فعاليتها بحسب الفئة المستهدفة ، ومن ثم تضمنت كيفية استخدام تلك الوسائل والأدوات والتمارين التي يستطيع المدرب من خلاها تقسيم المشاركين الى مجموعات واعطائهم النشاطات لضمان الحفاظ على الجانب التفاعلي التشاركي. كما ركزت الورشة على طريقة دراسة الأثر من التدريب من خلال التقاييم القبلية والبعدية التي تقيس مدى استفادة المشاركين بالورشة التدريبة.

وقد بين المدرب المشارك في ورشة تدريب المدربين “عن بعد” علاء الحجه ” بالرغم من أنني اعددت ونفذت العديد من البرامج التدريبية الا أن التدريب “عن بعد” له خصوصية ومنهجية يحتاج كل مدرب الى معرفتها واتباعها لضمان نجاح البرنامج التدريبي، فهي بالتأكيد تتطلب حرفية عالية للتعامل مع المتدربين عن بعد وجذب انتباههم للاستمرار في التفاعل والتركيز بغض النظر عن المؤثرات حولهم كونهم . كما كان من المفيد جدا الاطلاع على آليات جديدة في قياس اثر التدريب عن بعد مما يساعد المدرب في تقييم قدرته على التدريب عن بعد وتحديد مدى استفادة المتدرب وما يحتاجه من تطوير ذاتي لتحقيق نتائج افضل.

أما المدربة غيد عوض فقد قالت “بالرغم من مشاركتها في العديد من برامج تدريب المدربين الا ان هذه الورشة كانت الاولى من نوعها في تزويد المدربين بتقنيات ومنهجيات وادوات التدريب عن بعد التي تمكن المدربين من اعطاء الورشة التدريبية وكأنها ورشة في الغرف التدريبية وتضمن استمرار تفاعل المشاركين واستفادتهم وانخراطهم في العملية التدريبية بأحدث الوسائل والطرق . كما أضافت انه على جميع المدربين حضور تدريب مدربين متخصص للتدريب عن بعد كونه أصبح حاجة ملحه نظرا للتغيرات التي شهدها العالم بالآونه الاخيرة وجاء فيروس كورونا المستجد للتسريع من استخدام منهجية التدريب عن بعد.

ويأتي هذا تماشيا مع ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاة بأهمية تأهيل الكوادر الفنية والشباب في ظل الظروف الراهنة حيث قام مركز تطوير الأعمالBDC منذ بداية الحظر الصحي إثر فايروس كورونا المستجد بتنفذ العديد من الورشات التدريبية الخاصة “عن بعد” بالتشغيل والتشغيل الذاتي وتقديم خدمات التوجيه والارشاد الوظيفي، وسيقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ العديد من الورشات التدريبية للشباب والرياديين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

هذا وبين نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال BDC” نفتخر بأن نكون من أوائل المؤسسات الوطنية التي تقدم تقنيات حديثة في التدريب عن بعد لمدربيها ومنتفعينها، كما نؤكد على جاهزيتنا لتقديم حزم تدريبية للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والسيدات وموظفي القطاع العام والخاص وكافة المشاريع الداعمة من خلال مدربين مركز تطوير الأعمال المؤهلين والمدربين على منهجيات وأسس وأساليب التدريب “عن بعد”.