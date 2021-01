“Bentayga V8” تكسب لقب أكثر “SUV” فخامة للعام

دبي- حازت Bentley Bentayga V8 الجديدة على لقب أفضل سيارة رياضية متعددة الاستعمالات (SUV) فاخرة؛ حيث قامت مجلة 4×4 المعروفة بمنحها هذا اللقب البارز الخاص بسيارات الـSUV الفخمة خلال فعاليتها السنوية لتوزيع الجوائز 4×4 of the Year برعاية BFGoodrich.

وتعد 4×4 إحدى مجلات السيارات الرائدة عالمياً المتخصصة بالدروب الوعرة، وهي تهدف لتغطية مواضيع مختلفة حول أحدث طرازات سيارات الدفع الرباعي، وآخر الأخبار من مختلف أنحاء العالم، إضافة لتوفير بعض أبرز المعلومات العملية والضرورية للشراء المتعلقة بأكثر سيارات الدفع الرباعي شهرة، وذلك لأجل المساعدة على تثقيف المالكين وتوفير المعلومات اللازمة للقراء حول القيادة على الدروب الوعرة.

ويمكن بكل سهولة ملاحظة النجاح الكبير الذي تتمتع به Bentayga في الشرق الأوسط منذ وصولها إلى الأسواق الإقليمية في الربع الثاني من 2016. فقد لاقت Bentayga الحائزة على العديد من الجوائز البارزة شعبية واسعة التي أدت لجعلها من أشهر طرازات Bentley، وهي أحد أفضل الطرازات مبيعاً لدى العلامة التجارية في المنطقة؛ حيث تم بيع ما مجموعه 2,315 سيارة منها خلال هذه المدة. إلى جانب هذا، يمكن بسهولة التعرف على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها Bentayga في المنطقة بعد القيام بابتكار إصدارين محدودين، وكلاهما مستوحى من عادات وتقاليد المنطقة وهما Bentayga Falconry by Mulliner وBentayga Mulliner Pearl of The Gulf، وكلاهما من قسم Mulliner المتخصص التابع لشركة Bentley.

وتحتفي الجائزة المهمة بمكانة Bentayga باعتبارها تشكل معياراً كأفضل SUV أساسية فاخرة، وهذا يأتي بعد أن كان قد تم منحها لقب أفضل SUV من ناحية الأداء العالي للعام من قبل المجلة نفسها.

وحول هذا الموضوع، قال ألان كيد، محرر مجلة 4×4 التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة: “لطالما اعتبرنا Bentayga بمثابة SUV عالية الأداء لغاية العام الماضي. فسرعتها وديناميكيتها العالية ترسختا بقوة ضمن شخصيتها، بحيث تمكنت بسهولة من أن تطغى على الفخامة التي تشكل عنصراً أساسياً حيوياً في أي سيارة Bentley”.