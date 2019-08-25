“BENTLEY” تبتكر تحفة فنية تذكارية احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسها

دبي- قام قسم Mulliner للتخصيص الفاخر والتابع لشركة Bentley Motors، بابتكار 100 قطعة فنية حصرية هي عبارة عن صندوق خاص للمفاتيح مصنوع يدوياً ومصمّمة خصيصاً لتسليمها للعملاء عند تسلمهم سيارة Mulsanne W.O. Edition by Mulliner الجديدة. وتعيد سيارة Mulsanne الجديدة ذات الإصدار المحدود إحياء لذكرى الأب المؤسس لشركة Bentley؛ حيث تتضمن شريحة من العمود المرفقي من سيارته الخاصة آنذاك.

ويحتوي الصندوق الخاص بالمفاتيح على مجموعة من التذكارات المميّزة منها نموذج مصغّر 1:18 من السيارة الخاصة لمؤسس علامة Bentley والتر أوين ذات محرّك سعة 8 لترات، وقد تم تصنيع النماذج حصريا لإحياء الذكرى المئوية في تاريخ علامة السيارات الفاخرة.

كما يضم الصندوق التذكاري الخاص قطعة فنية لرمز ’B‘ بجناحين وضعت إلى جانب مجموعة من ثلاثة مفاتيح، وكتيب مطبوع مع صور تنشر للمرة الأولى لسيارة Bentley طراز 1930 المشهورة بمحركها سعة 8 لترات. تمت إضفاء لمسة أخيرة على هذه الهدية التذكارية من خلال شهادة الأصالة الموقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Bentley، أدريان هولمارك، ومدير التصميم وقسم Mulliner، ستيفان شيلاف.

تم تصميم الإصدار الخاص والحصري لطراز Mulsanne خصيصاً لتكريم الأب المؤسّس لعلامة Bentley، والتصميم مستوحى من طراز 1930 المشهور بمحرّك سعة 8 لترات -وهو آخر طراز قام والتر أوين بتصميمه للشركة. ويحمل الصندوق التذكاري الخاص بالمفاتيح العديد من العناصر التصميمية المستوحاة من الطراز الحصري.

ويتميز الصندوق المصنوع يدوياً بتصميم مميز تزينه لمسات فريدة مثل المقبض المصنوع من مادة الكروم، وقشرة خشبية من شجرة اللوز بلون أسود داكن (Dark Stained Burr Walnut) مصقولة باللون الأسود اللامع (Piano Black)، بالإضافة إلى عروة لفتح الصندوق والمصنوعة من أفخر أنواع الجلد مصممة من قبل Fireglow Heritag وتتطابق مع الجلد الأحمر المستخدم في مقصورة سيارة Mulsanne بإصدار W.O المحدود.