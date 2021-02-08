“Bentley” تطرح خيارات من نسيج التويد لمقصورات كامل مجموعة طرازاتها

دبي- يقدم Bentley Mulliner؛ قسم التخصيص التابع لشركة Bentley، خيارات أنيقة ومتطورة من تجهيزات الأبواب التي تتضمن نسيج التويد الفاخر لسيارات Flying Spur، Continental GT وBentayga، بحيث تمنح العملاء مجالات أوسع عند الرغبة بتخصيص سياراتهم الجديدة.

وبالنسبة للأشخاص الذي يقدّرون التراث البريطاني الغني بالأصالة والمهتمين باستخدام المواد المستدامة، فإن تصاميم نسيج التويد العصرية الأربعة سوف تضفي نمطاً جديداً عالي الجودة إلى المجموعة اللامحدودة تقريباً من خيارات التخصيص المستعرَضة ضمن دليل Mulliner للتخصيص الشخصي (Mulliner Personal Commissioning Guide). ومن شأن طرح نسيج التويد كخيار ضمن كامل مجموعة الطرازات أن يمنح العملاء فرصة انتقاء لمسة نهائية فريدة أكثر في المقصورات الداخلية لسياراتهم. وتسهم لمسة الصوف المحاك بدقة واحتراف التي تضاف للأبواب بتحويل الطاقة التي تزخر بها كل مقصورة إلى بيئة مفعمة بالحيوية وفي الوقت ذاته تكون هانئة وراقية.

تتوفر مبدئياً أربعة أنماط مختلفة من نسيج التويد تم تطويرها لتكملة التصميم الداخلي، وهي تتناغم لونياً مع العديد من الكسوات الجلدية الموجودة أساساً ضمن المقصورات.

فنمط Cheltenham، مع خُضرة الريف التي تتميز بها البلدة التي تحمل هذا الاسم، يمنح خياراً تقليدياً أكثر للعملاء، أما نمط Glen Plaid–Tolsta Beach، الذي تمت تسميته ليحمل اسم شواطئ Outer Hebrides، فيولد تعبيراً واثقاً بفضل نمطه المقطّع الجريء. من ناحية أخرى، تكمل أنماط نسيج Charcoal وSand Herringbone المقصورات الداخلية الداكنة أو الفاتحة في السيارات الفاخرة عالية الأداء من بابين وأربعة أبواب.