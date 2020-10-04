“Bentley” تنجز مرحلة رئيسية في عملية تشييد مرفق جديد

دبي- احتفلت Bentley Motors، رسمياً، بتثبيت الدعامة الأخيرة ضمن عملية إنشاء مرفق حديث ومتطور للاختبارات الهندسية بالمقر الرئيسي للشركة في كرو بالمملكة المتحدة، ما يشير إلى قرب موعد انتهاء أعمال الإنشاءات؛ حيث قام بهذه المناسبة أعضاء من مجلس إدارة Bentley للتصنيع والهندسة بغرس شجرة سنديان بريطانية أصيلة بدل تركيب الدعامة الأخيرة التقليدية، ما يشير إلى إرساء الجذور للمستقبل.

وتشكل منشأة الاختبارات الهندسية المرحلة الأحدث ضمن عملية التطوير التي يشهدها موقع بايمز لاين؛ حيث يتم يدوياً العمل على تصنيع كل سيارات Bentley. وخلافاً لعمليات الاحتفال التقليدية التي تتم عبر تثبيت الدعامة النهائية، قامت Bentley بغرس شجرة في إشارة إلى التزام الشركة المستمر بتعزيز الاستدامة والتنوع البيئي حول موقعها في كرو.

وبعد قيامه شخصياً بغرس الشجرة، قال الدكتور ماثياس رايب، عضو مجلس الإدارة للهندسة: “هذه المنشأة الجديدة ستعزز أكثر مقر مصنعنا الحديث والرائد ضمن قطاع السيارات، وستمكننا من تحقيق النمو مع تطلعنا نحو جعل مجموعة طرازاتنا كهربائية. إضافة لهذا، فإنها ستمنحنا وبشكل حيوي حرية اختبار محركاتنا الخاصة مع تسريعنا لتوجهنا نحو جعل السيارات كهربائية”.

ومن جهته، قال بيتر بوش، عضو مجلس الإدارة للتصنيع، الذي شارك بغرس الشجرة أيضاً: “إن هذا الأمر يعزز في الوقت ذاته تركيزنا على البيئة، خصوصاً بعد قيامنا بغرس 100 شجرة السنة الماضية (ليس شخصياً علي القول!)، وذلك مع تطلعنا لأن نصبح مثالاً يُحتذى في مجال التنويع البيئي والريادة في مجال التنقل الفاخر المستدام بالمستقبل”.

سوف تُنجَز أعمال الإنشاءات الداخلية الكاملة في هذا المرفق ويتم افتتاحه في العام 2021، وهي تشمل مساحة تزيد على 4,600 متر مربع ضمن طابقين، بما فيها 773 متراً مربعاً من المساحة المكتبية و1,550 متراً مربعاً مخصصة لتركيب دينامومتر بشاسيه مفرد مع تحكم مناخي يعمل ضمن نطاق حرارة تتراوح بين 10 درجات تحت الصفر و40 درجة فوق الصفر. كما سيكون هناك مختبر مخصص لقياس انبعاثات القيادة الحقيقية (RDE) باستخدام أحدث الأنظمة المحمولة المتطورة لقياس الانبعاثات. وسوف يتواجد مقر قسم المطابقة التقنية لدى Bentley ضمن مركز الاختبار، حيث سيعمل أكثر من 100 شخص في هذا المبنى.