“BIG”.. انطلاقة نجاح المشاريع الريادية الأردنية

عمان – تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة ذات مدخول مادي وأثر إيجابي على المجتمع الهدف الأساسي الذي يرنو إليه الرياديون في كل أنحاء العالم، وقد حظيت عدّة مشاريع أردنية بهذه الفرصة من خلال برنامج “BIG” الموجه لتسريع نمو الشركات والمشاريع الريادية الناشئة الذي أطلقته Orange الأردن العام 2015، بهدف تعزيز إمكانات الرياديين والمبدعين ودعمهم ونشر ثقافة الريادة في المملكة. ولعل أبرز قصص النجاح الملهمة التي سطّرها البرنامج هي ورقامي، أرابوت، Harreef.ai، وFitticoin وAumet.

بعيداً عن استخدامات الورق التقليدية، تبلورت فكرة “ورقامي” لدى الشاب ليث أبو طالب حين بدأ يمزج فن الأوريغامي الياباني ولف الورق الفرنسي كهواية العام 2014، لينشئ بذلك أوّل شركة متخصصة بالفنون الورقية على مستوى الشرق الأوسط. بعد انضمامها للموسم الثاني من برنامجBIG ، استطاعت الشركة أن تستفيد من البيئة الحاضنة وفرص التشبيك مع المستثمرين لتعزيز نموّها في مرحلة هامّة لتحصل على استثمار Oasis500 وتنتشر منتجاتها لتدريب الأفراد على صنع وتشكيل الفنون الورقية لكل الأعمار والمستويات.

وتوّجت جهود الشركة بفوزها بجائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي بدورتها الخامسة التي شارك فيها 1362 مشروعاً تأهل 10 منها للمرحلة النهائية، فضلاً عن إصدارها أول كتاب لهذا الفن بلغة بريل، بالتعاون مع مبادرة “يا عونك” الساعية لدمج المكفوفين بالمجتمع، وتباع اليوم منتجاتها في أكثر من 20 نقطة في السوق المحلي وعبر موقعي “دمية” و”أمازون”.