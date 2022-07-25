Blink يدعم مبادرة SOL لاستبدال الأكياس البلاستيكية بـ”الورقية”

مساهمة منه في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيقاً للأمن البيئي في المملكة، أعلن Blink عن دعمه للمبادرة الوطنية SOL الهادفة إلى تقليل المواد الضارة بيئياً باستخدام بدائل قابلة للتحلل، من خلال توزيع أكياس ورقية مجانية على المحلات التجارية في العاصمة عمّان بدلاً عن الأكياس البلاستيكية.

وتقوم فكرة مبادرة SOL على خلق حالة من الوعي العام بأهمية خفض استخدام الأكياس البلاستيكية، وتسليط الضوء على المشكلات المستقبلية المحتملة للاستخدام الخاطئ لهذه المواد، مع التنبيه إلى فوائد الأكياس الورقية التي يمكن إعادة تدويرها وإدخالها في صناعات متنوعة كالأسمدة مثلاً على خلاف الأكياس البلاستيكية.

وأعربت الرئيس التنفيذي لـ Blink، زين ملحس عن اعتزازها بهذا المبادرة الوطنية التي ينفذها مجموعة من الشباب الحريصون على استدامة الموارد البيئية من خلال الاستهلاك الرشيد والمسؤول، ورفع الوعي بواحدة من القضايا ذات الأولوية الخاصة للحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.

وأشارت ملحس، إلى أن أهداف مبادرة SOL تنسجم وتتناغم مع مفهوم Blink القائم على تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية بهدف خدمة العملاء ببيئة رقمية وخالية من الورق تماماً، مبينة أن دعم هذه المبادرة يأتي في صلب ركائز استراتيجية Blink للمسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى خلق وعي بيئي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية وأثرها السلبي وأضرارها على البيئة والتعريف بالحلول البديلة للأكياس المستخدمة حالياً، إلى جانب دعم روح المبادرة لدى الشباب الأردني وتعظيم قيم المسؤولية لديهم تجاه البيئة المحيطة بنا.

ومن جانبه، قال قيس مرار المدير التنفيذي لمبادرة SOL: “مبادرتنا تطمح لاستبدال أكبر عدد ممكن من الاكياس الضارة للبيئة في الاسواق المحلية بأكياس ورقية صديقة للبيئة، كل الشكر ل Blink لاستبدالهم ل 30،000 كيس من الاسواق المحلية, ما يعادل تقريبا ال 140 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية”.