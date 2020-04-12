BMW تركز على المرونة والتضامن في التعامل مع كورونا

عمان -حماية الموظفين والمسؤولية تجاه المجتمع في رأس الأولويات “حماية السيولة ونجاح الشركة على المدى الطويل” إغلاق حوالي 80 % من منافذ البيع في أوروبا و70 % من منافذ البيع في الولايات المتحدة الأميركية “مجموعة BMW تبيع 477.111 سيارة خلال الربع الأول” بيتر نوتا: “الصين تشهد العلامات الأولى للتعافي” زيادة بنسبة 14 % في بيع السيارات الكهربائية، على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف ثاني أكسيد الكربون.

وتأتي مسألة حماية الموظفين وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع على رأس الأولويات بالنسبة لمجموعة BMW خلال هذه الأوقات التي تشهد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه، فمن المهم الحفاظ على سيولة الشركة وتأمين نجاحها على المدى الطويل. وقد تأثرت نتائج المبيعات العالمية خلال الربع الأول من العام بسبب انتشار كوفيد-19 والإغلاق المؤقت لعدد كبير من منافذ البيع بالتجزئة. وقامت مجموعة BMW بتسليم إجمالي قدره 477.111 (‑20.6%) من سيارات BMW وMINI وRolls-Royce الفاخرة للعملاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وفي تصريح له، قال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة BMW AG، والمسؤول عن المبيعات والعلامة التجارية في BMW: “نحن نستجيب مع الظروف الحالية التي تشكل تحديا كبيرا يواجه المبيعات على مستوى العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ونقوم بتعديل حجم إنتاجنا بمرونة حسب الطلب. وبهذه الطريقة، فإننا نضمن الظروف اللازمة لاستمرار النجاح الاقتصادي في الشركة. وفي الصين، بدأنا نشهد العلامات الأولى للتعافي مع زيادة الطلب”.