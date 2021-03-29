“BMW” تطلق خدمة تمويل لضمان راحة العملاء

أبوظبي- أعلنت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، عن تقديم خدمة تمويل مخصصة بالتعاون مع مجموعة BMW للخدمات المالية.

وتقدم أبوظبي موتورز هذه الخدمة الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، معدل ربح تمويل تنافسي يبدأ من 0.99 %، إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى التي تشمل مجموعة طرازات مختارة من BMW.

وتوفر الشركة التأمين المجاني الشامل والتسجيل ولوحة الأرقام في السنة الاولى لمساعدة عملاء BMW على امتلاك السيارات التي يرغبون بها من العلامة الألمانية الفائقة. وإلى جانب ذلك، يمكن للعملاء الحصول على خدمة متكاملة خاصة بكبار الشخصيات تشمل التعقيم المجاني للسيارة والتسليم عند المنزل.

وعن طريق هذه المبادرة الجديدة، يمكن للوكيل الحصري مواصلة تقديم خدمة تنافسية للعملاء مع ضمان تجربة انسيابية دون متاعب.

وفي تعليق حول هذه الخدمة الجديدة، قالت ريمي حسين، مديرة التسويق وإدارة العملاء في شركة أبوظبي موتورز: “من خلال متابعة أحوال السوق بشكل مباشر، وجدنا أن الطلب على خيارات التمويل أصبح جزءا أساسيا من عملية شراء السيارة. يساعدنا هذا الحل الجديد على توفير خطط تمويل مخصصة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار”.

“نحن سعداء بتقديم هذه الخدمة الجديدة، ونتطلع إلى مواصلة العمل على إطلاق العروض التي تناسب عملاءنا الأوفياء”.