“BMW” تنهي سنة كورونا بنتائج قوية

ميونيخ-أكدت مجموعة BMW مرة أخرى مكانتها الرائدة في مجال تصنيع السيارات الفائقة على مستوى العالم خلال العام الماضي، حيث تم تسليم 2,324,809 سيارة BMW وMINI وRolls-Royce (-8.4 ٪) للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما بيعت 686,069 سيارة على مستوى المجموعة في الربع الرابع، بزيادة قدرها ثلاثة بالمائة (+3.2 ٪) على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات المركبات الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء بنسبة 40 بالمائة (38.9 ٪) مقارنة بالعام السابق، ما يعكس اهتمام العملاء بنموذج وحدة الدفع هذه.

وفي تصريح له، قال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة BMW AG، والمسؤول عن المبيعات والعلامة التجارية في BMW: “لقد استجبنا لتأثيرات جائحة كورونا بمرونة عالية في إدارة المبيعات والإنتاج. ونتيجة لذلك، نجحنا في اختتام العام بربع رابع حققنا فيه أداءً قوياً، ومرة ​​أخرى نقود قطاع السيارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم. وبفضل تقنيات ديناميكية فعالة وأكثر من 135,000 سيارة كهربائية قمنا بتسليمها في أوروبا، فقد حققنا أهداف أسطولنا بالنسبة لمعايير ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، وتمكنا حتى من تجاوز الحد الإلزامي ببضعة غرامات”.