“Careem NOW” مفهوم ثوري لتعزيز قطاع توصيل الطعام

عمان – استطاع العالم الصربي الأميركي، نيكولا تيسلا، الذي اكتسب صفة “العالم المجنون”، التنبؤ بظهور قطعة تكنولوجية غير اعتيادية وصفها خلال مقابلة له مع مجلة “Collier” الأميركية العام 1926 بأنها ستحدث ثورة في يوم من الأيام. وهذا ما حصل فعلا؛ إذْ شهد العالم اختراع الهواتف المتنقلة التي تواصل تطورها حتى بلغ ذروته في العام 2007 لدى الكشف عن هاتف ذكي ثوري، محدثاً ضجة في جميع أنحاء العالم، ومستقطباً الملايين حتى أصبح عدد مستخدميه اليوم يقارب 5.135 مليار مستخدم حول العالم كما في إحصائيات العام 2018، بمعدل زيادة تصل إلى 4 % سنوياً.

ومنذ ذلك الحين، تسابقت الشركات باختلاف مجالاتها والقطاعات التي تعمل فيها على طرح الابتكارات التي فتح الهاتف الذكي الآفاق أمامها لإدخال الجديد من الخدمات بما يتناسب مع تطور متطلبات الحياة اليومية للنّاس، وتطوير مفهوم واستخدامات هذه القطعة التكنولوجية الذكية التي باتت تلعب دوراً مهماً في مختلف مجالات الحياة اليومية مع ولادة تطبيقات جديدة كل يوم.

ولعلّ أهم القطاعات التي تأثرت بتلك الثورة التكنولوجية، قطاع التوصيل وبالأخص توصيل الطعام الذي شهد مؤخراً تطوّراً جذرياً في استجابة للتغيّر في نمط حياة الناس، والذي يُتوقع أن ينمو بما مقداره 26 مليار دولار أميركي؛ حيث أنّ ثلاثة من أصل خمسة أشخاص من جيل الألفية في الولايات المتحدة الأميركية يستخدمون أحد تطبيقات طلب وتوصيل الطعام، و60 % من مستخدمي الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم تطبيقات خاصة بطلب وتوصيل الطعام على أجهزتهم.

وعلى المستوى المحلّي، استطاع قطاع توصيل الطعام تحقيق نجاح باهر ونمو استثنائي في الأردن، ففي ظل الروتين وانشغالات الحياة اليومية ومتطلباتها أصبح الأردنيون أكثر اعتماداً على تطبيقات ومنصات طلب وتوصيل الطعام إلى المنازل أو مكان عملهم، الأمر الذي خلق منظومة عمل جديدة للمطاعم في السوق المحلية لتتمكّن من خوض المنافسة االتي استحدثها التطور التكنولوجي.