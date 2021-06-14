“CFI” تبرم اتفاقية الرعاية الذهبية مع “صقور الأردن” و”الدوري الممتاز” – صور

خالد العميري

عمان – أبرم اتحاد كرة السلة، اتفاقية تعاون مع CREDIT FINANCIER INVEST “CFI”، وهي شركة رائدة بسوق التداول بالأوراق المالية في الأردن، تشمل دعم المنتخب الوطني لكرة السلة، إلى جانب حمل الشركة إسم النسخة المقبلة من الدوري الممتاز للرجال، حيث تبلغ الفترة الزمنية لمدة الإتفاقية عاما واحدا وتستطيع “CFI” تمديد الاتفاقية لعام آخر وبنفس بنود وقيمة عقد الرعاية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد السلة في مقره، اليوم، تبادل مدير شركة “CFI” لؤي عازر مع رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان اتفاقية الرعاية الذهبية.

تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل

وثمن عليان على هامش المؤتمر الصحفي، حرص مؤسس شركة “CFI” هشام منصور على دعم مسيرة المنتخب الوطني واتحاد اللعبة، قائلا: “هذا حدث مهم في مسيرة كرة السلة الأردنية، خاصة وأنه جاء بهذا التوقيت الصعب في ظل الجائحة، ولم يتردد مؤسس الشركة هشام منصور بدعم ورعاية أنشطة كرة السلة، وعلينا أن نشعرهم بمسؤوليتهم ووجودهم كشركاء، خاصة وأن الجانب المعنوي يفوق الجانب المادي في التسويق الرياضي”.

وأضاف عليان: “يجب تسليط الضوء على اتفاقيات التسويق الرياضية بشكل عام، وهذه الاتفاقية خطوة نقدرها كثيرا، كما أنها شهادة نجاح كبيرة لاتحاد كرة السلة، وأن التسويق الرياضي يجب أن يكون منبعه هو العائد المادي للشركة، وعلى هذا الأساس تم التوقيع، وعلينا أن نضمن لهم ذلك في اتحاد السلة من أجل ضمان استمراريتهم، لأن هذه شراكة حقيقية لسنوات طويلة، وهذا هو التسويق الرياضي الحقيقي المبني على العوائد المشتركة”.

تصوير : أمجد الطويل

بدوره، عبر مدير شركة “CFI” لؤي عازر عن سعادته بالتعاون مع اتحاد كرة السلة، مشيرا: “لدينا إيمان قاطع بنجاح هذه الرعاية، ولمسنا انجازات مبهرة لكرة السلة تبعث الفخر، ونتمنى أن نتواصل في الدعم والرعاية لأبعد فترة ممكنة، وسنوجه كل طاقاتنا لدعم المنتخب الوطني”.

تصوير : أمجد الطويل

وتمنى الأمين العام لاتحاد كرة السلة المهندس نبيل أبو عطا أن يتم الاستثمار بشكل أكبر في رياضة كرة السلة وبما يعود في الفائدة على الجميع ويوفر الإستقرار والدعم المالي الجيد للمنتخب إلى جانب الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية، مؤكدا: “عقد الشراكة مع (CFI) يبرز اهتمامهم بدعم منتج ناجح مثل كرة السلة، لأن هذه الشركة واعدة ولها تاريخ كبير في سوق التداول، ولدينا رغبة متبادلة للاستمرار في تشاركية العمل لسنوات طويلة”.

تصوير : أمجد الطويل

تصوير : أمجد الطويل

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