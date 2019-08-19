“CFI” توقع اتفاقية مع “ذكاء الأردن”

عمان- وقعت “CFI” الأردن (الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية)؛ الشركة الأولى التي حصلت على ترخيص هيئة الأوراق المالية للتداول في البورصات العالمية والتي هي جزء من مجموعة CFI المالية القابضة العالمية الرائدة بالتداول في الأسواق المالية العالمية بخبرة تجاوزت 20 عاماً والتي لها مكاتب مرخصة في بيروت، دبي، عمان، لارنكا ولندن؛ اتفاقية مع “ذكاء” الأردن؛ الشركة الرائدة في مجال التعليم والممثلة لبرنامج التطوير العقلي الماليزي يو سي ماس UCMAS وبرنامج تعليم ريادة الأعمال السنغافوري Journey of Entrepreneurship (JOE) برنامج تعليم السلامة الكندي بروتيكت اد Protect ED. وقد وقع الاتفاقية كل من لؤي عازر المدير العام لشركة “CFI” الأردن وجواد البطاينة مدير إدارة تطوير الأعمال لشركة ذكاء في مقر شركة “CFI” الأردن (الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية). وقد أعرب السيد جواد البطاينة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة “CFI” الأردن (الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية) التي تعد إحدى أهم شركات الوساطة في المنطقة للتداول في البورصات الأجنبية والرائدة في التداول الإلكتروني في مجال تداول العملات، المعادن، السلع، المؤشرات العالمية والعقود المستقبلية وحرصها على تقديم الدعم المجتمعي من خلال توقيع اتفاقية التعاون.