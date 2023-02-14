ChatGPT يكتب السيرة الذاتية ويصمم المواقع.. اكتشف استخداماته الأخرى

يحمل تطبيق الذكاء الاصطناعي Chat GPT إمكانات كبيرة، من خلال قدرته على إجراء محادثات وتقديم الحلول التي تستند لبرمجة معرفة علمية عميقة ومتخصصة، حيث تم تجهيزه بما يزيد عن 8 ملايين ملف و10 بليون كلمة ليخوض محادثات مع المستخدمين أشبه بالمحادثات اليومية يقوم فيها بالإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة، ويشاركهم حلولاً واقتراحات لحلّ المشكلات التقنية والرياضية ويقوم بتحليلها، بل ويبتكر أعمالاً فنية وتصاميم إذا تطّلب الأمر. وذلك كله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمكن الاستقادة من التطبيق Chat GPT بطرق مختلفة من أبرظها بحسب ما نشره موقع لينكدإن:

– مصحح لغوي، يقوم تطبيق Chat GPT)) باكتشاف الأخطاء القواعدية واللغوية في الجمل التي تقدم إليه، حيث أنّ لديه القدرة على التمييز بين الأزمنة (الماضي والحاضر والمستقبل)، أو تحديد المخاطب في الجملة؛ فيخبرك عن وجود خلل في تركيبة الجملة من حيث المعنى أو من حيث العدد والتذكير والتأنيث.

ويقوم أيضًا بتزويدك بالكتابة السليمة للجملة. فإن صادفتك يومًا مشكلة في كتابة جملة باللغة العربية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات يمكنك أن تستعين بهذا التطبيق لتتأكد من صحة كتابتها قواعديًا وإملائيًا.

وبهذا ستضمن عدم وجود أي أخطاء أثناء كتابتك لأحد النصوص أو حتى ترجمتها. كما ويقدم هذا التطبيق عدة مرادفات للكلمة الواحدة لاستخدامها بأكثر من شكل بدلاً من تكرار الكلمة ذاتها في كل مرة. تصفح على موقع فرصة 3

2- وداعا للسرقات الأدبية، تحري السرقة الأدبية وهي من الأمور التي تسبب قلقًا لكاتبي الأبحاث والمقالات. Chat GPT)) يتيح لك إمكانية التأكد من أن مقالك لا يوجد به أي نوع من أنواع السرقة الأدبية.

وقد يكون الأمر مجديًا أيضًا بالنسبة للمختصين بالرقابة على كتابة المقالات أو الهيئة التدريسية في المدارس والجامعات عند تصليح الأبحاث والواجبات.

3- مصمم جرافيكي، إن أصعب مهمة لدى المصمم الجرافيكي هي استلهام الفكرة التي يريد أن يستوحي منها تصاميمه، وإيجاد صورة معينة تعبر عن التصميم الذي يدور في مخيلته.

لذلك تم تطوير تطبيق Chat GPT)) ليبدع في ابتكار عدد لا نهائي من التصاميم المختلفة حسب الكلمات المفتاحية التي تُعطى له، حتى وإن كانت غير موجودة في الواقع؛ فإن أردت مثلًا أن تبحث عن صورة لحيوان أليف يقوم بقيادة سيارته الخاصة فستجد أن هذا البرنامج يلبي رغبتك على الفور!

3- اقتراح كلمات مرور صعبة الاختراق الأمر الذي يصعب على بعض الأشخاص القيام به، فلا يملك العديد من الأشخاص القدرة على ابتكار كلمة مرور قوية يصعب اختراقها.

وفي الوقت ذاته يعتبر هذا الأمر أساسيًا لدى من يملكون بيانات ومعلومات شديدة الأهمية ويخشون عليها من الضياع أو السرقة. من خلال تطبيق Chat GPTيمكنك الحصول على العديد من الاختيارات لكلمات مرور مختلفة، كل ما عليك فعله هو تحديد طول الكلمة التي ترغب باختيارها وإذا ما كانت تشتمل على أرقام أو رموز خاصة وعندها سيمكنك اختبار كلمة المرور التي ترغب بها.

4- الترويج للحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، إذا كنت من أصحاب المشاريع التي تعتمد بشكل أساسي على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تعمل ضمن فئة صنّاع المحتوى على هذه الوسائل أو كنت مؤثّرًا على منصّات السوشيال ميديا وترغب باتباع خطة محددة تروّج فيها لأعمالك ويصل فيها محتواك لأكبر عدد من المتابعين، أو ترغب مثلًا بالاطلاع على أفكار جذابة تزيد من جودة الأعمال التي تقدمها للجمهور، يمكنك الحصول على المساعدة من تطبيق Chat GPT)) الذي سيوفر لك حملات إعلانية وطرقًا إبداعية تتبعها لتصل إلى الفئة المستهدفة من الأشخاص المهتمين بالمحتوى الذي تقدمه.

6- مستشار نفسي، يمكن لتطبيق Chat GPT)) أن يشارك معك أفكاره عندما تخبره بحالتك النفسية ومشاعرك. فتستطيع أن تعبّر له عمّا يدور في ذهنك بالتحديد، وعندها سيقدم لك حلولًا واقتراحات تجعلك تشعر بوضع أفضل. وكلما زودته بتفاصيل أكثر عن المشكلة ستصبح إجابته أكثر دقة بالنسبة لك. تصفح على موقع فرصة

7- كتابة رسائل البريد الإلكتروني لا شكّ أنّك قد مررت بهذا الموقف من قبل… طُلب منك إرسال بريد إلكتروني رسمي، أو تلقيّت رسالة إلكترونية في العمل ويتوجّب عليك الآن الردّ عليها…

ربّما جلست لساعات أمام شاشتك الفارغة تحاول كتابة الجملة الأولى من الإيميل!! ليس عليك أن تعاني بعد الآن، لأن Chat GPT سيساعدك في هذا الأمر أيضًا… قد يكون إيجاد الصيغ المناسبة والمحتوى الرسمي أمرًا متعبًا في بعض الأحيان، تحديدًا إذا كان نظام عملك يتطلب القيام بذلك بصورة متكررة.

تطبيق Chat GPTيمكنه القيام بذلك عنك؛ فهو قادر على كتابة الرسائل الإلكترونية الرسمية وغير الرسمية، وذلك من خلال اختيار صيغة تتناسب مع المعطيات التي تمنحه إياها.

إن أردت مثلاً أن تكتب بريدًا إلكترونيًا لأحد العملاء تشكره فيها على المكالمة الهاتفية التي تم إجراءها بينكم، وتلّخص له أهم النقاط والخطوات التي اتفقتم عليها خلال المكالمة، ثم تخبره عن موعد لقائكم القادم بذكر الزمان والمكان، فكل ما عليك القيام به هو تقديم هذه المعطيات إلى التطبيق، وهو بدوره سيقوم بكتابة نص الرسالة كاملًا وبأسلوب مهني ورسمي خالٍ من الأخطاء.

8- إجراء محاكاة للمقابلات الوظيفية جميعنا نعرف التوتر الذي يرافق المقابلات الوظيفية، ولعلنا جميعًا نتمنى لو كانت أمامنا فرصة للتدرّب عليها قبل القيام بها. حسنًا، لم يعد الأمر مستحيلاً، لأن تطبيق الذكاء الاصطناعي Chat GPT سيمكّنك من ذلك!

إن كنت ترغب بخوض تجربة التقدم لوظيفة والاطلاع على طبيعة الأسئلة التي تُطرح خلال هذه المقابلات، والتدرب على محاورة المقابل بشكل جيد وبثقة تامة، سيوفر لك Chat GPT مساحة واسعة للقيام بهذا الأمر.

يمكنك أن تطلب منه أن يقوم بدور المقابل، فيطرح عليك الأسئلة التي تتعلق بالوظيفة ثم يمنحك بعض الوقت حتى تتمكن من الإجابة على سؤاله، فيبدو الأمر وكأنك تقوم بمقابلة حقيقة.

9- كتابة القصص إن هذا التطبيق لديه القدرة على رواية قصص مشوقة، قد تكون قصص خيالية أو تعليمية أو أي نوع آخر من القصص التي لديها القدرة على جذب انتباه القارئ وشغل مخيلته.

فعلى سبيل المثال يمكنك تحديد موضوع القصة التي تريد حسب الفئة العمرية التي ستقرأها، فتختار قصصًا أبطالها شخصيات حيوانية إذا كانت القصة موجهة للأطفال، أو قصص خيالية تاريخية إذا كانت تُقدم لفئة البالغين. تصفح على موقع فرصة

10- كتابة الخطابات تحفيزية، تطبيق Chat GPT لديه القدرة على تجميع الكلمات الإيجابية والمحفزة التي تلهم الآخرين وتساعدهم على تركيز اهتماماتهم وتوجيه طاقاتهم لأداء أعمالهم بفاعلية أكبر.

فإذا أردت تجربة إحدى تلك الخطابات يمكنك اختيار أي موضوع ترغب فيه، ولكن يجب أن تحدد رغبتك الأساسية من هذا الخطاب حتى يتسنى للتطبيق اختيار العبارات التي تناسب أهدافك أو أهداف الفئة التي ستلقي عليها هذا الخطاب.

11- التخطيط اللوجستي، إن كنت تقوم بالتحضير لمؤتمر أو مناسبة تضم عددًا كبير من الحضور وتحتاج إلى خطة لوجستية دقيقة تضمن فيها سير الحدث على أكمل وجه، من حيث تأمين المواصلات للحضور، والفقرات التي ستعرضها، فيمكنك الحصول على كل ذلك من تطبيق Chat GPT.

عليك فقط أن تزوده بعدد الحضور، والمكان الذي ستعقد فيه المناسبة وأي تفاصيل أخرى ترغب بإضافتها، ثم سيقوم التطبيق بكتابة الخطة المناسبة لك حتى تسير الأمور على أكمل وجه.

12- اكتشاف طرق العلاج الحديثة في المجال الطبي بالتأكيد لا يمكننا التحدّث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون التطرّق إلى المجال الطبّي والصحي. إن كنت تعمل في هذا المجال، وتحتاج إلى الاطلاع على أحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي من تقنيات لتشخيص أعراض المرض، وطرق علاجه، أو إذا كنت تحتاج المساعدة لتشخيص حالة مرضية معينة، فتستطيع عندها الاستعانة بهذا التطبيق.

حاول على سبيل المثال أن تقوم بكتابة هذه الجملة: (تشخيص حالة من ألم البطن الحاد)، ولاحظ عندها التفسيرات المنطقية التي ستحصل عليها.

13- اختيار اسم لعلامتك التجارية، حيث يمكن للتطبيق أن يقترح لك قائمة بأسماء تناسب علامتك التجارية، كلّ ما عليك فعله هو تحديد مجال عملك، وتحديد عدد الحروف، إن أردت ذلك، أو أي صفات أخرى ترغب بتواجدها بالاسم، ثم سيقوم التطبيق بتزويدك بقائمة من الأسماء الرائجة التي تناسب أهداف علامتك التجارية وتستطيع الاختيار من بينها.

14– الكتابة الإبداعية لمحتوى الإعلانات وترجمتها، فإذا كنت ترغب بكتابة إعلان ترويجي لمنتجاتك أو الخدمات التي تقدمها، ولا تجد الصيغة المناسبة لكتابة النص، يمكنك طلب المساعدة من تطبيق Chat GPT، حيث أنه يوفر لك الصيغة المناسبة والشاملة التي تجذب انتباه الفئة المستهدفة لديك.

ويتضمن ذلك أيضا كتابة العناوين التي تحتاجها لإعلانك. كما ويوفر لك خاصية ترجمة الإعلان إلى اللغات الأخرى، بأسلوب جيد، وبعيد عن الترجمة الحرفية.

15- كتابة السيرة الذاتية، يقوم تطبيق Chat GPT بكتابة سيرة ذاتية كاملة تساعدك في الحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك. فقط تحتاج أن تزوده بمعلوماتك الشخصية وبيانات التواصل ومكان الإقامة. والمؤهلات العلمية التي حصلت عليها، وإذا ما كنت تمتلك أي خبرات عملية سابقة أو مهارات حياتية في مختلف المجالات، وهو بدوره سيقوم بترتيب كل ذلك في صيغ مناسبة وبطريقة مرتبة لتتقدم بها إلى الوظيفة التي ترغب بالحصول عليها.

16- خوض المناظرات ، القيام بمناظرات حول موضوع معين لديك موضوع يشغل تفكيرك وتريد الحصول على بحث مفصل عنه؟ سيساعدك تطبيق Chat GPT في القيام بهذا الأمر.

فقط قم بتزويده بالمواضيع والمجالات التي تريد البحث والتعمق فيها، وهو بدوره سيقوم بعرض جميع النتائج من وجهات النظر المختلفة والآراء المخالفة لها، والحجج التي تم ذكرها في سياق الموضوع، كما سيعرض لك الأفكار التي تؤيد أو تفند هذه الحجج. ويمكنه أيضًا أن يزودك باستنتاجات مبنية على أدلة وبراهين منطقية.

17- الحصول على النطق الصحيح لكلمات اللغة الإنجليزية إذا كنت من الأشخاص المقبلين على تعلم اللغة الإنجليزية فإن تطبيق Chat GPT سيساعدك على الحصول على نطق الكلمات الصحيح، ويمكنه أيضًا أن يزودك بالكتابة الصوتية الصحيحة لتلك الكلمة.

19- الإدارة المالية، وذلك يعني أن تطبيق Chat GPT يمكنه القيام بدور المحاسب أو مدير الشؤون المالية لديك، فهو قادر على إيجاد طرق إبداعية لإدارة المصاريف وإعداد الميزانيات ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية.

ويقوم أيضًا بإدارة المخاطر المتعلقة بالخطط المالية. فإن كنت مقدم على مشروع استثماري على سبيل المثال، وتحتاج أن تضع خطة للأرباح والتوفير وغيرها من الشؤون المالية، فيمكنك الاستعانة بهذا التطبيق. تصفح على

20 –مستشار وظيفي، فإن كنت تبحث عمن يقدم لك النصائح ويرشدك للإقدام على القرار المناسب في أمور العمل فلا شك أنه يمكنك الاعتماد على تطبيق Chat GPT؛ حيث إنه سيقدم لك الخيارات الوظيفية المناسبة اعتمادًا على مهاراتك وخبراتك واهتماماتك. كما سيطلعك على الوظائف المجزية والتي تحتل مساحة واسعة في سوق العمل، والمهارات التي تحتاجها للحصول على تلك الوظائف.

21- تصميم مواقع الويب يمتلك تطبيق Chat GPT القدرة على استخدام مبادئ التصميم (UX/UI)، ولغات البرمجة، وأدوات تطوير المواقع، مما يجعله منافسًا قويًا للمبرمجين ومطوّري الويب.

يمكنك الاعتماد عليه في الحصول على استشارات تتعلق بتصميم وتطوير مواقع الويب، فهو يقدم لك اقتراحات لتصمم موقعك بطريقة بسيطة تناسب العميل، ولا يشعر بتعقيد أثناء استخدام الموقع، وفي الوقت ذاته تتناسب مع أهداف الموقع الخاص بك.

22- ضمان جودة البرمجيات (SQA)، يمكن لتطبيق Chat GPTأن يقوم باختبار فعالية البرمجيات المكتوبة، وتحديد إذا ما كانت تفي بالمعايير المطلوبة أم لا، حيث يقوم بكتابة تقرير مفصل عن أي ثغرة توجد في النظام، ويزودك بإرشادات من أجل تعدليها حتى يخرج النظام في النهاية بصورته الكاملة.