“Clubhouse” تطبيق دردشة يجمع المشاهير ويتصدر المنصات

إسراء الردايدة

عمّان- اكتسب تطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية شهرة واسعة، وتحديدا بعد تغريدة للملياردير الأميركى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX عبر موقع تويتر الذي توقف مؤقتاً عن استخدامه.

Clubhouse، منصة للتواصل الاجتماعي تعتمد الدردشة الصوتية من شركة ألفا اكسبلوريشن في سيلكون فالي، وأطلقت في شهر نيسان(ابريل) العام 2020 على يد رائدي الأعمال: بول ديفيدسون وروهان سيث.

وتكمن الفكرة المثيرة لهذا التطبيق في غياب أي تفاعل بصري أو تعليقات مبنية على نصوص مكتوبة، فضلا عن كونه تطبيقا نخبويا محصورا بنظام واحد ولا يستقبل المشتركين إلا بدعوات.

وأصبح Clubhouse طريقة مثيرة للاهتمام للوصول بسلاسة إلى الثقافات والمحادثات المختلفة، فهو يجعل الأمر أسهل، بوجود كل شيء في مكان واحد.

نمو متسارع

يضم تطبيق Clubhouse ستة ملايين مشترك مسجل بحسب موقع ” backlink”، وتبلغ قيمته اليوم مليار دولار، بعد أن كانت 100 مليون دولار في أيار(مايو) 2020، واستثمر فيه أكثر من 180 منظمة ورأس مال استثماري حتى الآن.

وبقيمة مليار دولار، بدأ Clubhouse العمل في شركة يونيكورن الناشئة، وانضم إلى صفوف أوبر، وإير بي إن بي.

ويصنف حاليا في المرتبة رقم 5 في متجر التطبيقات تحت فئة “الشبكات الاجتماعية”.

كم من الناس يستخدمون Clunhouse ؟

يضم التطبيق حاليا 6 ملايين مستخدم، بالنظر إلى أن المنصة كان لديها مليونا مستخدم في كانون الثاني(يناير) 2021. وبعبارة أخرى، ارتفعت قاعدة مستخدميه بمقدار 3 أضعاف في كانون الثاني( يناير).

وبالعودة للتطور في ارتفاع نسبة مشتركيه فهي على النحو التالي، في أيار (مايو) 2020 بلغ عدد مستخدمي Clubhouse ألفا وخمسمائة مشترك، وفي كانون الاول(ديسمبر) من العام نفسه ارتفع عددهم لـ 600000 مشترك، ووصل عدد المشتركين الى مليونين بحلول كانون الثاني (يناير) 2021، و6 ملايين مشترك في شباط( فبراير) الحالي.

وهو حاليا التطبيق الخامس الأكثر شعبية في فئة “شبكة وسائل الإعلام الاجتماعية” من متجر التطبيقات، وراء فيسبوك، ماسنجر، واتساب وديسكورد.

ووفقا لموقع Fortune، تم تحميل التطبيق 2.3 مليون مرة في كانون الثاني(يناير) 2021 فقط، وتشير بيانات Appfigors الى أن 30 % من جميع عمليات التحميل لـ Clubouse حتى الآن قد حدثت منذ 28 كانون الثاني(يناير).

في أيار(مايو) من العام ذاته وصل عدد المستخدمين إلى 1500 مستخدم فقط، وبالطبع قيمتها لم تتعد الـ 100مليون دولار حينها. أما الآن وبفضل استضافة إيلون ماسك لمحادثة صوتية على تطبيق Clubhouse مع الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف، فقد زاد انتشار التطبيق أكثر، وزاد عدد المستخدمين عليه حتى إنه وصل إلى مليون مستخدم، الجدير بالذكر أن المحادثة انتقلت من كلوب هاوس إلى يوتيوب، بسبب بلوغها الحد الأقصى للمستمعين.

الأمر الذي شجع القائمين على تطبيق Clubhouse إضافة عدد من الميزات الجديدة، بعد أن حصلت الشركة على تمويل جديد منذ إطلاقها، وتقدر قيمتها الآن بمليار دولار، وتعد شركة ناشئة من فئة شركات “يونيكورن” مثل شركات AirBnb وأوبر وسبيس إكس.

وخلال الفترة الأخيرة توالت الطلبات على عضوية المنصة، وزاد الطلب على العضوية، حتى إن سوقًا لهم نما على منصات مثل Reddit و eBay، وفي الصين تُباع الدعوات في سوق Idle Fish للسلع المستعملة على موقع Alibaba.

كيف يعمل تطبيق Clubhouse؟

كون تطبيق يعتمد الدردشة الصوتية فقط، فهو يمَكن مستخدميه من الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الأشخاص المشاهير حول مواضيع مختلفة، وهو أشبه بالاستماع للبودكاست.

ويعمل Clubhouse من خلال السماح للأشخاص بالانضمام إلى غرف الدردشة الصوتية المنبثقة التي تختفي عند انتهائها. مرة واحدة في الغرف، يتم تقسيم المستخدمين إلى طبقات يحددها المشرفون. يمكن للمستخدمين الانضمام إلى أي غرفة دردشة، ومعرفة من يتحدث أو يستمع، والنقر في صفحة الملف الشخصي ومتابعة الآخرين.

وهذا التطبيق متاح الآن على نظام IOS من آبل، ويجري العمل حاليا على نسخ توافق نظام اندرويد، ويعمل بنظام الدعوات فقط، ولكن يمكنك التسجيل عبر موقعه وحجز اسم مستخدم، ولكن لاستخدامه يجب أن تتم دعوتك للانضمام من قبل عضو حالي داخل التطبيق.

ويتعين عليك أن تستخدم رقم هاتفك واسمك الحقيقي (نظرياً). ويمكنك تسجيل اسم المستخدم النهائي الذي تريده للخدمة قبل أن تحصل حتى على دعوة. فيما الشخص الذي يدعوك يحتاج ببساطة رقم هاتفك. بينما أنت سَتَحْصلُ على رابط يرسل إليك، يخبرك بزيارة joinclubhouse.com/app

ويعمل رابط حسابك على تويتر مع تطبيق Clubhouse، إذا كنت لا تريد أن تبدا من الصفر؛ حتى إنه سيسحب الصورة الشخصية الموجودة على تويتر.

ومجرد تسجيل الدخول، يمكنك التحقق من عنوان البريد الإلكتروني مع الخدمة، بحيث يكون لديك وسيلة لإعادة الاتصال إذا كان هناك مشكلة.

وكان تويتر قد أطلق اخيرا أيضا ميزة تجريبية باسم Spaces، والتي توفر للمستخدمين أيضا غرفا للدردشة الصوتية، كما أطلق Telegram ميزة المحادثات الصوتية في مجموعات تليجرام التي تحول أي مجموعة من المجموعات المشترك بها المستخدم إلى غرفة دردشة صوتية جماعية مفتوحة دائما.

كم شخص يوجد في المحادثة؟

الحد الحالي هو 5000 شخص لكل غرفة، على غرار الغرفة التي شارك بها الملياردير إيلون مسك، حيث بدأ المستخدمون في تلك الغرفة بالتدفق الحي للمحادثة على يوتيوب، وهو عمل ذكي لصنع سجل لما يقال.

ماذا تعني محادثة ؟ أليست مثل البودكاست؟

هذا يعتمد على تفضيلاتك، لكن تذكر كل الأشخاص الموجودين يتحدثون عبر هواتفهم. إنهم لا يرون بعضهم بعضا، لذلك هو حقا مثل الاستماع في مكالمة هاتفية. لا يوجد تحرير مهني، ولا تأثيرات صوتية، ولا تحولات، ولا إعلانات (على الأقل ليس رسمياً). ومع ذلك، فإن “أسلوب” المحادثة مرن: فقد تكون إحدى الغرف عرضية واحدة تلو الأخرى بين الأصدقاء، في حين تشكل غرفة أخرى مقابلة أكثر رسمية على غرار البرامج الحوارية، أو مناقشة جماعية ضخمة، أو حتى جلسة لتبادل الموسيقى.

وتتوفر الآف الغرف الصوتية التي يمكن لمستخدمي Clubhouse الانضمام إليها لمناقشة مختلف الموضوعات، منها غرف لمحبي الألعاب وأخرى تلخص مبارايات دوري كرة السلة الأمريكي NBA، إضافة لغرف لمحبي الأوبرا ومناقشة الفلسفة، ومشاركة نصائح السفر أو العزف، إلى جانب برامح حوارية يومية ومجموعات للدعم وغيرها، ولفتت الشركة المطورة لتطبيق Clubhouse إلى النقاشات والغرف الجديدة التي ينشأها المستخدمون تفاعلا مع الأحداث والأخبار الأكثر رواجا.

وفي حال شارك شخص مثير للاهتمام في غرف المحادثة، يمكن لمدير الغرفة أن يضعهم على “المسرح” كمتحدث.

ويمكن لأي شخص أن يستمع وحين يود المشاركة يستخدم “رفع اليد” والأمر متروك لمخترع “مدير الغرفة”، إذا أراد أن يتركه يتحدث.

يشبه تطبيق Zoom ولكن دون فيديو

يشبه استخدام تطبيق Clubhouse تطبيق زووم، أو Googel Meet، ولكن دون فيديو، فالمحادثة متاحة لأي وقت ويمكن إيجادها، وليس اختيار فئة قليلة. والدليل الافتراضي محدود، الذي نأمل أن يعطي الكلمة فقط للأشخاص الذين لديهم شيء مهم أو مثير للاهتمام ليقولوه. أيضا، فضلا عن جانب عدم النظر إلى الشاشة أثناء حديثك هو تغيير جيد عن المكالمات اليومية بالفيديو.

مشاهير على Clubhouse

شخصيات عالمية ومشاهير مثل إيلون مسك تستخدم Clubhouse، ومنهم تي إم زي، دريك/ تيف6 اني هادش، جاريد ليتو، اشتون كوتشر وكريس روك وغيرهم.

خطط مستقبلية

ضمن مخططات Clubhouse المستقبلية تطوير إصدار من التطبيق لمستخدمي أندرويد، حيث يتوفر التطبيق الآن لمستخدمي آيفون فقط، بالإضافة إلى تعزيز التجربة التي يوفرها التطبيق للمستخدمين من خلال الاهتمام بالبنية التحتية لضمان أداء سريع دائما بغض النظر عن عدد المستخدمين، إلى جانب الاستمرار في الاستثمار في الأدوات المتقدمة لاكتشاف ومنع إساءة الاستخدام، لضمان تجربة آمنة للمستخدمين.

فضلا عن تحسين استكشاف المحتوى وغرف الدردشة في ظل الارتفاع الكبير للمحادثات وغرف الدردشة، لمساعدة المستخدم في الوصول إلى غرف الدردشة الصوتية أو المحادثات التي تناسبه وفقا لاهتماماته.

ويسعى القائمون على التطبيق لدعم منتجي المحتوى للحصول على أموال مباشرة من خلال تقديم مميزات مثل الدفع المباشر أو شراء التذاكر أو الاشتراكات، مع تقديم جزء من التمويل لطرح برنامج لدعم منشئي المحتوى الناشئين.