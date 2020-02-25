“Cortex XSOAR” تعمل على استقصاء بيانات التهديدات الإلكترونية



دبي-طرحت بالو ألتو نتوركس، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الأمنية الإلكترونية العالمية، اليوم منصة Cortex™ XSOAR، وهي عبارة عن منصة داعمة لعمليات مزامنة وأتمتة الحلول الأمنية والاستجابة للمخاطر، والتي ستعمل على تمكين مسؤولي أمن المعلومات وتزويدهم بقدرات للتعامل بشكل فوري مع التهديدات على امتداد المؤسسة. وتعتبر Cortex XSOAR النسخة المطورة من منصة Demisto®، التي استحوذت عليها شركة “بالو ألتو نتوركس” في شهر آذار (مارس) من العام 2019.

وتعيد شركة بالو ألتو نتوركس من خلال هذه المنصة الجديدة صياغة عمليات المزامنة والأتمتة والاستجابة للحلول الأمنية عبر إدراج آلية الإدارة المتكاملة لبيانات استقصاء بيانات التهديدات في جوهر عملها، فمن خلال دمج وتوحيد إدارة استقصاء بيانات التهديدات مع قدرات منصة SOAR، بما فيها توحيد إدارة وأتمتة وتشاركية الحالة بشكل فوري، أصبح بمقدور العملاء الآن استثمار معلومات وبيانات التهديدات بشكل كامل.