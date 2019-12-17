Cozmo يتعاون مع سلسلة “Waitrose & Partners”

عمُان- أعلنت المجموعة التجارية “THE Group” الرائدة والمالكة لكل من Cozmo وReaders وHamleys وCozmo Home وM&Co.، مؤخرا عن ضم علامة Waitrose & Partners الشهيرة والمتخصصة بالمنتجات العضوية الطازجة ومواد البقالة المتميزة بجودتها وذات النكهات العالمية، لقائمة العلامات التي تقدم منتجاتها ضمن سوبرماركت Cozmo.

هذا الإعلان جاء إثر توقيع اتفاقية تعاون جمعت بين الطرفين، وتم الكشف عنها ضمن حفل أقيمت فعالياته مؤخراً، في مقر Cozmo الرئيس، وذلك تحت رعاية السفير البريطاني في الأردن إدوارد أوكدن، وبحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين.

وفي تعليق له حول هذا الإنجاز، عبّر الرئيس التنفيذي لـلمجموعة التجارية “THE Group”، عماد البخاري، قائلا: “لقد عودنا زبائننا على منحهم أفضل الخيارات من المنتجات التي نضعها بين أيديهم، وهو ما يدركونه تماماً ويتطلعون للحصول عليه دائماً. ولذلك، فقد سعينا للتعاون مع متجر Waitrose & Partners الذي تجمعنا به ثقافتنا المتماثلة والتزامنا المشترك تجاه توفير منتجات عالية الجودة من الأطعمة والنكهات العالمية القادمة من مصادر مسؤولة، والتي تستقطب المستهلكين وتحظى باستحسانهم، هذا فضلا عن الالتزام بتقديم أفضل خدمة للزبائن.”

ومن جانبه، قال رئيس قسم تنمية وتطوير الزبائن من القطاع المؤسسي في شركة Waitrose & Partners، بيري ديليهانتي: “فخورون بالسمعة الطيبة التي نشتهر بها في Waitrose & Partners وذلك بفضل جودة منتجاتنا، والتي ذاعت بشكل كبير خارج السوق البريطانية، بما فتح وما يزال يفتح الآفاق والفرص خاصة في ظل التعاون مع أحد متاجر التجزئة الرائدة، Cozmo، وهو ما سيضيف الكثير لعلامتنا ويضعها بين يدي المزيد من المستهلكين في السوق الأردنية.”