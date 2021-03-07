“Cycle Souq” تشهد نموا في المبيعات وسط جائحة “كوفيد 19”

دبي- شهدت منصة “Cycle Souq” الإلكترونية -التي يقع مقرها في دبي- زيادة كبيرة في مبيعات الدراجات ومعداتها منذ بداية جائحة “كوفيد 19”. وحققت المنصة المتخصصة في بيع الدراجات ولوازمها عبر الإنترنت نمواً في المبيعات بمعدل 5 أضعاف على أساس سنوي إذ شهدت طلباً لا مثيل له من قبل على منتجات الدراجات.

وعانى المستهلكون طوال العام 2020 نقصاً في الدراجات بجميع أنحاء العالم نظراً لزيادة القلق بشأن ركوب المواصلات العامة والرغبة في الحفاظ على مستويات اللياقة البدنية خلال الإغلاق بينما شهدت الصناعة زيادة في الطلب. منذ آذار (مارس) 2020 شهدت منصة “Cycle Souq” نمواً في مبيعات دراجات الكبار واستمر نمو المبيعات هذا العام أيضاً بنسبة 170 %، تليها دراجات الأطفال والسكوترات التي شهدت أيضاً زيادة في المبيعات هذا العام بنسبة 54 %. وقال متحدث باسم المنصة: “أصبح التركيز على صحة العائلة هو أولوية الجميع ولذلك بمجرد رفع الإغلاق العام في البلاد نيسان (أبريل) الماضي حدثت قفزة كبيرة في المبيعات عبر الإنترنت لمنتجاتنا. وعلى عكس الصالات الرياضية المغلقة، أصبح ركوب الدراجات خياراً آمناً لممارسة الرياضة في الهواء الطلق ومع مراعاة التباعد الاجتماعي”.

وشهدت منصة “Cycle Souq” أيضاً زيادة في الطلب على الدراجات والإكسسوارات خارج الإمارات؛ لذلك سعت المنصة مؤخراً لتوسيع نطاق تواجدها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وبدأت بتوفير خدمات التوصيل إلى سلطنة عمان، إضافة إلى خطط جارية للتوصيل إلى المزيد من دول المجلس.

وقال المتحدث باسم المنصة: “على الرغم من أننا فيما يبدو تجاوزنا ذروة الجائحة ما نزال نحافظ على الأرقام نفسها التي حققناها العام الماضي”. ومن المتوقع أن يستمر الاهتمام باللياقة البدنية بعد الجائحة إذ يدرك المزيد من المستهلكين فوائد هذه الهواية ويعدونها من أكثر الأنشطة الفعالة والمناسبة لجميع الفئات السنية ومستويات اللياقة البدنية.

تقدم منصة “Cycle Souq” مجموعة واسعة من الدراجات ولوازمها لجميع الفئات السنية. ويمكن للراغبين في بدء رحلة الاهتمام باللياقة البدنية وشراء دراجة خاصة زيارة موقع CycleSouq.com؛ حيث يجري تركيب جميع الدراجات المباعة على يد فريق من الفنيين المحترفين. ومن خلال فحوصات للجودة في كل مرحلة يحرص الفريق على تسليمك الدراجة في حالة مثالية وجاهزة للركوب.