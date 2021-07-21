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%64 متوسط نسبة إشغال فنادق البحر الميت و72% في العقبة

منذ ساعة واحدة

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عمان- قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي الأربعاء، إن متوسط نسبة الإشغال لفنادق البحر الميت 64 % بينما في العقبة فارتفعت النسبة لتصل 72%.
وقال الهندي إن متوسط نسبة الإشغال لفنادق العاصمة (52 %).
وبين الهندي أن الفنادق استقبلت الحجوزات بنسبة تلائم الوضع الصحي لاتباع البروتوكولات الموصى عليها من وزارة الصحة وإدارة الأزمات وجمعية الفنادق الأردنية.تلفزيون المملكة

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