%64 متوسط نسبة إشغال فنادق البحر الميت و72% في العقبة

عمان- قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي الأربعاء، إن متوسط نسبة الإشغال لفنادق البحر الميت 64 % بينما في العقبة فارتفعت النسبة لتصل 72%.

وقال الهندي إن متوسط نسبة الإشغال لفنادق العاصمة (52 %).

وبين الهندي أن الفنادق استقبلت الحجوزات بنسبة تلائم الوضع الصحي لاتباع البروتوكولات الموصى عليها من وزارة الصحة وإدارة الأزمات وجمعية الفنادق الأردنية.تلفزيون المملكة