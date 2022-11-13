Dune.. يستكمل تصوير الجزء الثاني في الأردن

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم، أن الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار “كثيب“، من إنتاج شركتي “ليجنداري بيكتشرز” و”وارنر براذرس بيكتشرز”، قد أكمل تصوير مشاهد معينة في وادي رم ووادي عربة بالإضافة إلى مناطق جديدة أخرى في الجنوب الشرقي للصحراء الأردنية من أجل ضمان استمرارية المشاهد في فيلم “كثيب: الجزء الثاني” المُرتقب بشدة.

استفاد فيلم المغامرة الملحمية من دعم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام للمشاهد التي صُوَرت في الأردن. وتم تقديم خدمات الإنتاج من شركة زمان للإنتاج، كما تلقى الفيلم دعما اضافيا من عدة شركاء في الإنتاج.

“سيعرض الفيلم مرة أخرى الحجر الرملي الأيقوني والتشكيلات الصخرية المذهلة في قصته المُقتبسة عن رواية فرانك هربرت الأكثر مبيعا. كان الطاقم المحلي هنا موردا رائعا ناهيك عن الدعم اللوجستي الاستثائي.” حسب تعليق هربرت غاينز، من “ليجنداري أنترتينمت”.

وقال مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: “يسعدنا عودة فيلم “كثيب” إلى الأرن فهو دليل أن المملكة وجهة تصوير فريدة من نوعها وفيها طاقم محلي موهوب يجعل كل شيء ممكناً.” وأضاف: “إلى جانب المواقع والطاقم، نقدم خدمات شاملة ومجموعة حوافز. يجدر الذكر أن فيلم “كثيب” استفاد من برنامجي الردَ المالي والتحفيز الضريبي وتلقى دعما كبيرا من الجيش.”

يتتبع فيلم “كثيب: الجزء الثاني” الرحلة الأسطورية لـ”بول أتريدس” لدى اتحاده مع “تشاني” و”فريمان” في رحلة الانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. في مواجهة للاختيار بين حبّ حياته ومصير الكون المحسوم، يتعيّن عليه أن يمنع حلول مستقبل مرعب لا يمكن لأحد سواه توقعه.

فيما يضم طاقم ممثلي “كثيب: الجزء الثاني” تيموثي تشالامي وزندايا وريبيكا فيرغسون وجوش برولين وفلورنس بوغ وأوستن بتلر وكريستوفر والكن وستيفن ماكينلي هندرسون وديف باوتيستا وليا سيدو وستيلان سكارسغارد وشارلوت رامبلينغ وخافيير بارديم.

وعاد دينيس فيلنوف ليكتب ويٌخرج “كثيب: الجزء الثاني”. الفيلم من إنتاج ماري بارنت ودينيس فيلنوف وكال بويتر وتانيا لابوانت وباتريك ماكورميك. المنتجون التنفيذيون هم جوش غرود وهربرت و. غاينز وبريان هربرت وبايرون ميريت وكيم هربرت وتوماس تل وجون سبايهتس وريتشارد ب.روبنشتاين وجون هاريسون، مع كيفن ج. أندرسون كمستشار إبداعي.

“وارنر برذارس بيكتشرز” و”ليجنداري بيكتشرز” يقدمان فيلما من إنتاج “ليجنداري بيكتشرز”: “كثيب” من إخراج دينيس فيلنوف.