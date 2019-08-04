“dunhill” تدشن أحدث متاجرها في تاج مول

عمان- يكتب افتتاح متجر “dunhill” في تاج مول سطور الفصل الجديد من الاستراتيجية العالمية التي تتّبعها العلامة في الشرق الأوسط، بعد فترة وجيزة على افتتاح متجرها الحديث في دبي مول. يستمد المتجر المصمم من الرخام الرمادي الوحي من واجهة متجر “dunhill” في حي روديو درايف الراقي في الخمسينيات من القرن الماضي. تُحيط ألواح الخشب الأبيض بالتصاميم التي تحمل توقيع المدير الإبداعي للدار مارك ويستون. أما الخزائن المصممة من الخشب المزين بنقشة عرق اللوز والتي تحتوي على الأكسسوارات الرجالية، فمستوحاة من المفروشات في متجر العلامة في شارع “دوك ستريت” في لندن وفي شارع “رو دي لا بيه” في فرنسا. توحي التفاصيل المعدنية المخددة بولاعات “Rollagas” الشهيرة التي طرحتها العلامة.

تجتمع الهندسة مع الحرفية لخلق فسحة معاصرة من خلال التلاعب بين النحاس البرونزي والخشب المعرّق، إلى جانب الجلد والتفاصيل المعدنية التي باتت مرادفة لاسم الدار. يستعرض المتجر تشكيلة مختارة بعناية من التصاميم الفاخرة، منها الأزياء الجاهزة فضلاً عن القطع المصممة من الجلد والأكسسوارات الراقية.