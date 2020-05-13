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Duo يضيف ميزة جديدة تجعل التواصل مع العائلة أكثر متعة في زمن الحجر الصحي

منذ 31 دقيقة
ميزة جديد من تطبيق duo
ميزة جديد من تطبيق duo

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عمان-الغد- أعلنت شركة غوغل عن إدخال ميزة جديدة لتطبيق Duo الشهير، تجعل مكالمات الفيديو مع أفراد العائلة أسهل وأكثر متعة.

وفي تدوينة لها حول الموضوع أشارت غوغل إلى أن ميزة Family Mode الجديدة التي أدخلتها على التطبيق هدفها تسهيل تواصل الناس مع أفراد عائلاتهم عبر الفيديو في ظل ظروف الحجر الصحي المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجعل المكالمات أكثر متعة وحيوية.

وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إضافة رسومات أو أقنعة أو تأثيرات مرئية تضفي على المكالمة نوعا من المرح.

وبحسب غوغل فإن الميزة الجديدة ستتاح تدريجيا لأصحاب الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS، وخلال فترة ستكون متوفرة لمستخدمي Duo الذين يتصفحون “كروم” في الحواسب.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم الاتصال بأحد أفراد العائلة عبر مكالمة فيديو في Duo، ومن ثم النقر على زر “القائمة” في المكالمة، وبعدها الضغط على خيار Family.

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