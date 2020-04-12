Eon Dental تبدأ باختبار تصنیع أجزاء لأجهزة التنفس الصناعي لمحاربة كوفید- 19

تعاونت شركة Eon Dental، وهي شركة أردنیة متخصصة بتكنولوجیا طب الأسنان تقوم بتصنیع تقویم الأسنان ال ّشفاف، مع 3 أشخاص بالإضافة إلى الجهات ال ُمخت ّصة في الأردن لتطویر قطع غیار لأجهزة التنفس ال ّصناعي التي تمس الحاجة إلیها الیوم في المعركة ضد كوفید-19.

من خلال الاستفادة من إمكانات تكنولوجیا الطباعة ثلاثیة الأبعاد، أعادت الشركة تهیئة وتركیب بعض آلات الطباعة ثلاثیة الأبعاد الكبیرة لإنتاج أكثر من 3,800 قطعة غیار في الیوم. قال السید فادي سماوي، مدیر التصنیع في Eon Dental: ” َعِلمنا أنه یجب أن نكون سبّاقین في مكافحة تفشي مرض كوفید 19 في الأردن والاستفادة من قدراتنا العلمیة والهندسیة والتصنیعیة”، وأشار مضیفًا: “لقد عملنا مع المهندس زیاد أبو عیاش، الرئیس التنفیذي ومؤسس شركة Sannula Safe MedTech، الذي طلب منا تصنیع أجزاء نموذج أولي لجهاز تنفس صناعي قید التنفیذ، بالإضافة إلى المهندس أكرم ادریس الحمود، والمهندس عمر وجدي عبد الهادي الذین تطوعوا جمیعًا بوقتهم لتطویر الأجزاء والمواد الاستهلاكیة التي سلمناها إلى السلطات لاختبار فعالیتها والتي تلزم المرافق الصحیة بشكل یومي

في جمیع أنحاء المملكة”. تم تسلیم الأجزاء الأولى یوم الخمیس 9 أبریل 2020.

یصیب كوفید-19 الأشخاص عن طریق تعل ُّق الرؤوس الشائكة لسطح الفیروس بال ُمستقبلات على الخلایا السلیمة، خاصة تلك الموجودة في الرئتین، ومن ثم یقوم بنسخ نفسه لیتكاثر في جمیع أنحاء الجسم. یمكن أن یؤدي ذلك إلى صعوبات في التنفس والالتهاب الرئوي، وهو التهاب في الأكیاس الهوائیة الصغیرة داخل الرئتین حیث یتبادل الدم الأكسجین وثاني أكسید الكربون. بشكل عام تعاني أكثر الإصابات حّدة من مرضى كوفید-19 من صعوبة التنفس من تلقاء أنفسهم ویتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، وهي أجهزة دعم الحیاة التي

تساعد رئة المریض على مواصلة العمل حیث تدعم الجسم لفترة زمنیة یمكن لجسمه كسب الوقت والجهد من خلالها لمحاربة الإلتهاب.

“من المهم أن تقوم كل شركة قادرة ولدیها الموارد بالمساعدة الآن، وذلك لمكافحة هذا المرض بكل الطرق الممكنة.” وأضاف السیّد فادي سماوي: “هذه قضیة عالمیة ستؤثر على الجمیع، وخاصة المرضى المعرضین لخطر كبیر والكوادر الطبیة التي تتعامل مع المرض بشكل یومي وعن قُرب، فلا أحد محصن ضد تأثیرها”. تشمل قطع الغیار التي یتم تصنیعها قطعًا قابلة للاستبدال ومستهلكات مطلوبة

لتجنب التلوث المتبادل وإطالة مدة استخدام هذه الأجهزة.

وأشار السید فادي سماوي إلى أن شركة Eon Dental تتطلع أیضًا إلى تصنیع أقنعة حمایة الوجه وطباعتها باستخدام تكنولوجیا الطباعة ثلاثیة الأبعاد للكوادر الأمنیة والطبیة التي تتعامل مع المرض بشكل یومي وعن قرب في الأردن. “نحن نعمل مع شركائنا في الطباعة ثلاثیة الأبعاد في سنغافورة لإنشاء ملفات STL التي ستسمح لنا بطباعة أقنعة الوجه هنا محلًیا في عمان ونتحدث بالفعل مع موردي الزجاج المرن. آمل أن نكون جاهزین لها بحلول الأسبوع الثالث من أبریل للاستخدام في المستشفیات حول المملكة والدول

ال ُمجاورة”.

شركة Eon Dental هي شركة تصنیع أجهزة التقویم الشفافة، وهي عبارة عن جهاز طبي یعمل على تقویم الأسنان دون استخدام الأسلاك والأقواس الَمعدنیّة المتعارف علیها. تأسست الشركة عام 2011، وتُقدم منتجاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسیا والولایات

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