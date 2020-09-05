“Extensya” تطرح خدمة جديدة باستخدام أنظمة “أسكدنيا”



عمان- يسر شركة اسكدنيا للبرمجيات الرائدة في مجال التكنولوجيا والحلول البرمجية في الأردن أن تعلن عن إنجاز مشروعها التقني الطبي مع الشركة المساندة لخدمات الإسناد ومراكز الاتصال (Extensya)؛ حيث قامت شركة اسكدنيا بتزويد شركة (Extensya) بمجموعة من الحلول البرمجية الإدارية والمالية المتطورة لتسهيل أعمال الموظفين والعمل على إدارة المطالبات التأمينية للجهات الطبية بشكل آلي وتوفير قاعدة بيانات منظمة لحفظ المعلومات الطبية والوصول إليها والتعامل معها بصورة سهلة وسريعة.

وقد جاء هذا المشروع كتأكيد من الطرفين على أهمية التكنولوجيا وتوظيفها في عمليات إدارة المطالبات الطبية التأمينية باستخدام أنظمة إدارة متكاملة لضمان سير الأعمال بطريقة أسرع وأكثر دقة، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل عبء العمل وتطوير طرق الاتصال.

فقد زودت اسكدنيا شركة (Extensya) ببرنامج اسكدنيا لإدارة القطاع الصحي “ESKA® Carenet” الذي يشمل أتمتة العمليات المتعلقة بإدارة المطالبات التأمينية للجهات الطبية، بما فيها المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات والمختبرات. كما يسمح النظام للجهات الطبية بمتابعة مطالباتهم التأمينية، إضافة إلى نظام اسكا المالي المتطور “ESKA® Financial” لإدارة العمليات المالية المتعلقة بالشركة لضمان سيرجميع الإجراءات والأعمال بكفاءة وسرعة عالية. وصرح محمد صقر رئيس مجلس إدارة (Extensya) التنفيذي أن (Extensya) التي تأسست العام 2008 والحاصلة على شهادة “International Association of Outsourcing Professionals (IAOP)” تسعى من خلال هذه الاتفاقية لأن تكون الشركة الأولى في تقديم مثل هذه الخدمات للجهات الطبية، وذلك من أجل تسهيل عمليات التدقيق والتحصيل للمطالبات التأمينية، الأمر الذي يحتاج عادة إلى فريق عمل كبير لمتابعة مثل هذه الإجراءات، ما سيوفر الجهد والمال على الجهات الطبية. وأضاف: “نحن سعداء جداً بهذا التعاون مع شركة اسكدنيا للوصول إلى أعلى درجات التميز في إدارة المطالبات التأمينية عن طريق استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال وتوفير أحدث الأنظمة لتقديم أفضل الخدمات لزبائننا الكرام”. ومن جهته، أعرب السيد نائل صلاح الرئيس التنفيذي لشركة اسكدنيا للبرمجيات عن فخر الشركة بالثقة التي منحتها إياها إدارة شركة (Extensya) وتدل على المكانة التي وصلت لها اسكدنيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تتميز اسكدنيا بتوفير أحدث حلول البرمجة المتكاملة من أجل دعم عملية التحول الرقمي الذي يشهده العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص.