“EY” تطلق منصة “GigNow” لتوفير فرص العمل

دبي- أعلنت إرنست ويونغ (EY) عن إطلاق منصة GigNow الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منصة رقمية تربط بين EY والأشخاص الذين يبحثون عن عقود عمل قصيرة الأجل مع الشركة.

يساعد التقدم التكنولوجي الذي بدأ مؤخراً في تغيير المفهوم التقليدي لمكان العمل، العاملين المستقلين، على الوصول إلى فرص وظيفية تمكنهم من العمل عن بُعد، وتوفر لهم المزيد من المرونة والحرية في حياتهم المهنية من خلال اعتمادهم بشكل رئيسي على سوق “العمل عند الطلب”. ويتماشى إطلاق منصة GigNow مع اتجاه عالمي متزايد للمؤسسات يهدف للاستفادة من العاملين المؤقتين، المعروفين أيضا باسم “العاملين المستقلين” الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل، لتلبية متطلبات العمل المتزايدة خلال مواسم الذروة. تعد منصة GigNow سوقا للمواهب عبر الإنترنت، وتوفر للعاملين المستقلين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة للتفاعل مع EY على أساس العمل على كل مشروع على حدة، مما يمنح العاملين المتعاقدين الفرصة للجمع بين المرونة وفرص العمل المتنوعة والتجارب الاستثنائية. وتهدف هذه المنصة لتوفير المزيد من العرض في سوق الطلب المتنامي على القوى العاملة عبر مجموعة واسعة من المهارات والمهن، بما في ذلك استشارات الأعمال، والمساعدة على تنفيذ الصفقات، والتأمين، والاستشارات الضريبية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات صلة بالأعمال.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المنصة الجديدة، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “EY” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تلتزم EY ببناء قوة عاملة مهنية قادرة على خوض غمار المستقبل، ويعكس إطلاقنا منصة GigNow التغيير الكبير الذي تشهده نماذج الأعمال التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشهد الاقتصاد التشاركي في الوقت الراهن زخماً كبيراً مع نمو قطاع الخبرات وفق الطلب، وتزايد أعداد المهنيين المتمرسين الذين يسعون خلف أعمال ذات مزايا مرنة، تتيح لهم توسيع نطاق مؤهلاتهم وخبراتهم”.

وأضاف السويلم: “لا تقتصر فائدة استخدام موظفين مستقلين من خلال GigNow على السماح لنا في EY بربط الموهبة الصحيحة مع الفرص المناسبة وفي الوقت المناسب، بل إن ذلك سيدعم أيضًا العاملين المستقلين والمتخصصين الذين يبحثون عن عقود عمل مرنة قصيرة الأجل من خلال المستوى العالي للمشاركة والابتكار والتنوع الذي توفره المشاريع في EY. كما ستتيح لنا القدرة على الاستفادة من أفضل المواهب من جميع أنحاء المنطقة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وتسهم في الارتقاء بخدمة العملاء وبطريقة تلبية احتياجاتهم المتغيرة باستمرار”. وتوفر منصة GigNow تجربة غامرة تضمن أن تكون عملية التوظيف سريعة، بحيث يمكن لأي شخص الانضمام إلى المشروع بسرعة من أي مكان، والبدء بتقديم مساهمات قيّمة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وستستفيد مجموعة المواهب التي يتم التعاقد معها من خلال منصة GigNow، من فرص التعلم عالمية المستوى التي توفرها EY، كالدورات الافتراضية التي يمكنهم من خلالها نيل شهادات رقمية قيّمة لقاء تطويرهم مهارات جديدة. علاوة على ذلك، توفر المنصة موقعا جامعا لخريجي “EY” يتيح إيجاد فرص جديدة سواء لأنفسهم أو للتوصية بمواهب مستقلة أخرى رفيعة المستوى. وتعد منصة GigNow جزءا من سلسلة من البرامج العالمية الجديدة من EY، والمصممة لإعداد وتجهيز القوى العاملة والشركات لمستقبل عالم العمل.