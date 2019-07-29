“EY” تعلن انضمام 20 شريكا لشبكتها في الشرق الأوسط

عمان – أعلنت شركة إرنست ويونغ (EY) عن انضمام 20 شريكا جديدا إلى خطوط خدماتها وقطاعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 218 شريكا. كما تضاعف عدد النساء اللواتي تمت ترقيتهن في العام 2019 ليصبحن شريكات في EY ثلاث مرات مقارنة بعدد الشريكات اللواتي تم الإعلان عنهن في العام 2018.

وانضم الشركاء الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مكاتب EY في الأردن والبحرين ومصر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث توزعوا على الخدمات الاستشارية، وخدمات التدقيق، وخدمات استشارات الصفقات، والممارسات الضريبية.

وفي تعليقه على الترقيات الجديدة، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يسعدني جدا الترحيب بهذه المجموعة المتنوعة والموهوبة ضمن فريقنا القيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعكس خبرات الشركاء الجدد في مختلف القطاعات والخدمات تميز وعمق عروض EY، وخبراتنا الكبيرة في مختلف اقتصادات المنطقة. ومع استمرار العصر الرقمي بدفع الشركات إلى استكشاف الفرص الجديدة، فإننا ملتزمون بمواصلة العمل لضمان وصول عملائنا إلى أحدث التقنيات والحلول من خلال مجموعة استثنائية من القادة وفرق العمل ذات الأداء المتميز”.