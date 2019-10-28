“EY” تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم لجائزة “رواد الأعمال”

عمان- أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY” الأردن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم لجائزة “رواد الأعمال” للعام 2019، التي تقام هذا العام تحت الشعار العالمي الموحد “رياديون لا يعرفون المستحيل”.

وتهدف الجائزة السنوية، التي تعقد تحت الرعاية الملكية السامية، إلى الاحتفاء بقادة الأعمال والأفراد الذين يبذلون قصارى جهودهم لتحقيق النجاح في أعمالهم ومجتمعاتهم والعالم من حولهم.

وتتألف لجنة التحكيم المستقلة، التي يرأسها ماهر قدورة رائد الأعمال وصانع التغيير الاجتماعي، من مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال وهم، باسم السلفيتي، عضو مجلس الإدارة في بنك الاتحاد والذي يتمتع بخبرة واسعة في القطاعين المالي والتقني، والدكتور دريد محاسنة، رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة والرئيس التنفيذي لشركة توفيق غرغور للملاحة، والسيد فهد الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن والخبير في قطاع الاتصالات، إلى جانب السيدة رنده صادق، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي والتي تتمتع بخبرة متميزة في القطاع المصرفي.

وستجتمع اللجنة سوية لتقييم المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة “الواعد لريادة الأعمال” لهذا العام بناءً على ستة معايير هي: روح الريادة، والقيمة المقدّمة، والتوجه الاستراتيجي، والأثر على الصعيدين المحلي والعالمي، والابتكار، والنزاهة الشخصية/القيادة المدفوعة بتحقيق الأهداف.

وعلّق وضّاح برقاوي، الشريك المسؤول في “EY” الأردن والعراق وسورية وفلسطين وليبيا، والمسؤول عن جائزة “رواد الأعمال” في “EY” الأردن قائلاً: “نرحب بعودة لجنة التحكيم إلى جائزة “رواد الأعمال” بنسختها الجديدة. لما يقارب عقدا من الزمن، نجحت هذه الجائزة المرموقة في ترسيخ مكانتها كجائزة تحظى بتقدير كبير لدورها المهم في تقديم رواد الأعمال المحليين والاحتفاء بهم. ولهذا، نتمكن باستمرار من جذب مجموعة من خبراء القطاع البارزين والموثوقين لتقييم المتأهلين للتصفيات النهائية، واختيار الفائزين في نهاية المطاف. أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة التحكيم على مشاركتنا خبراتهم ورؤاهم القيّمة، متمنياً كل التوفيق للمرشحين النهائيين”.

وEY هي شركة رائدة عالمياً في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية.