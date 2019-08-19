“EY” تعين عبدالله عوض ومازن حمد شريكين جديدين

عمان- أعلنت إرنست ويونغ “EY” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ترقية كل من عبدالله عوض لمنصب الشريك في قسم خدمات استشارات الأعمال، ومازن حمد لمنصب الشريك في قسم خدمات مخاطر الأعمال.

وسيكرس كل من عبدالله ومازن خبراتهما التي يفوق مجموعها ثلاثين عاماً لتقديم الخدمات للعملاء في مختلف المجالات في جميع أنحاء المنطقة.

وتعد “‎EY” شركة رائدة عالمياً في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية. وتساعد الخدمات التي نقدمها لعملائنا في شتى المجالات على زيادة الثقة في أسواق المال والمساهمة في بناء الاقتصادات حول العالم. ويمتاز موظفونا حول العالم بأنهم متضامنون من خلال قيمنا المشتركة والتزامنا الثابت بالجودة وأن نحدث التغيير للأفضل من خلال مساعدة موظفينا وعملائنا والمجتمع لتحقيق النمو المستدام والابتكار والتميز. ونحن نسعى جاهدين لبناء عالم أفضل للعمل في المجالات التي تتصل بعملنا ومعرفتنا وخبراتنا.

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