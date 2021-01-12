“F5” تستحوذ على “Volterra” مقابل 440 مليون دولار



دبي- أعلنت كل من شركة F5 Networks والرائدة في طرح الحلول الأمنية الخاصة بالتطبيقات، وشركة البرمجيات الناشئة Volterra، التي توفر منصة الحوسبة الطرفية كخدمة، الأولى من نوعها على مستوى العالم، أمس، عن اتفاقية نهائية تستحوذ F5 بموجبها على الأسهم كافة الصادرة والقائمة في شركة Volterra ذات الملكية الخاصة مقابل ما يقرب من 440 مليون دولار نقداً، وحوالي 60 مليون دولار من الحوافز على شكل مدفوعات أسهم آجلة للمؤسسين والموظفين في Volterra. ومن خلال استحواذها على المنصة التكنولوجية التي توفرها شركة Volterra، ستتمكن F5 من إنشاء منصة طرفية متطورة مصممة خصيصاً للمؤسسات ومزودي الخدمات، توفر مستويات حماية عالية تهدف بشكل أساسي إلى تطوير عمل التطبيقات على نطاق غير محدود.

ومع صفقة الشراء هذه، رفعت F5 من توقعاتها حول إيراداتها طويلة الأجل للعامين الماليين 2021 و2022، كما أكدت أهدافها التشغيلية المستقبلية، بما في ذلك التزامها بتحقيق نمو في الأرباح من رقمين لكل سهم من دون اعتماد مبادئ المحاسبة المقبولة GAAP. والتزامها بإعادة مليار دولار من رأس المال على مدى العامين المقبلين، بما في ذلك البدء بعمليات شراء عاجلة لأسهمها بقيمة 500 مليون دولار في العام المالي 2021. كما أصدرت F5 تقريرها الأولي عن الربع الأول من العام المالي 2021 ونتائجه المالية التي تنص على توقعات الشركة لإيرادات قائمة وغير قائمة على مبادئ المحاسبة المقبولة GAAP ضمن نطاق 623 و626 مليون دولار. مدفوعة بشكل جزئي بحوالي 68 % من نمو عائدات البرمجيات القائمة على مبادئ المحاسبة المقبولة GAAP و70 % من عائدات البرمجيات غير القائمة على هذه المبادئ.

وفي هذا السياق، قال فرانسوا لوكو-دونو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة F5: “الحلول الطرفية الحالية لا تتناسب مع احتياجات العملاء من المؤسسات. لقد حان الوقت بالفعل للابتعاد عن الأنظمة الطرفية المغلقة التي لا تؤدي إلا إلى استمرار المعاناة عند إنشاء التطبيقات وتشغيلها وحمايتها. من خلال منصة Volterra، يمكننا تطوير رؤيتنا الخاصة بالتطبيقات القابلة للتكيف باستخدام منصة Edge 2.0 التي توفر حلولاً للواقع المعقد متعدد السُّحب الذي يعاني منه عملاء المؤسسات. سوف تعمل منصتنا على إنشاء برنامج قائم على السحابة SaaS لمواجهة أكبر نقاط الضعف التي يواجهها عملاؤنا. النجاح الذي حققته F5 على مستوى التحول نحو البرمجيات قد وضعها في موقع يسمح لها بتوفير إمكانيات منصة Edge 2.0 وإعادة تحديد مكانتها التنافسية”.