“FittiCoin” و”أورانج” تتيحان تحويل الرياضة لتبرعات نقدية لمكافحة الكورونا

عمّان – أعلنت FittiCoin، إحدى الشركات الأردنية الناشئة المشاركة في الموسم السابع من برنامج أورانج الموجه لتسريع نمو الأعمال “BIG” عن إمكانية تحويل النقاط التي يحققها المستخدم عبر تطبيق المشي والرياضة للحفاظ على الصحة لتبرعات نقدية لصالح وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم جهودهما في التصدي لفيروس كورونا والتخفيف من الآثار المترتبة عليها، وذلك بالتعاون مع أورانج الأردن.

ويشجع التطبيق نمط الحياة الصحي عبر احتساب عدد خطوات المستخدم وثم تحويلها الى عملة إلكترونية اسمها “FittiCoin” يتم إيداعها في حساب المستخدم ليختار التبرع للجمعيات الخيرية أو التمتع بعروض حصرية من مجموعة واسعة من الشركاء والمحلات المميزة، وقد برزت في ظل الظروف الراهنة فكرة توظيف هذه الخاصية في إتاحة الفرصة لمستخدمي التطبيق للتبرع لجهود مواجهة انتشار كورونا المستجد.

وستتبرع Orange الأردن بمبلغ 5 دنانير عن كل 100 FittiCoin أو دينار عن كل 25 FittiCoin، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الوطني وحرصها على تسخير المشاريع الريادية، ولا سيما تلك المنضمة لبرنامجها “BIG”، فيما يعود بالنفع على المملكة والمجتمع الأردني.

لقد أسهمت منصة BIG في تطوير 37 شركة ناشئة أردنية منذ إطلاقها العام 2015، من خلال تزويد المشاركين عبر كل من مواسمه السبعة بالتوجيه والإرشاد والأدوات اللازمة لتحديد حاجاتهم الاستثمارية، إلى جانب دورات بناء القدرات والدعم اللوجستي والتسويقي.

يشار إلى أن أورانج الأردن أطلقت حملة “خليك بأمان، خليك بالبيت، خليك متواصل” منذ إعلان الحكومة حالة الطوارئ لمواجهة أزمة كورونا، وقامت بدعم الجهود الوطنية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وفي مقدمتها التبرع بقيمة 100 ألف دولار لدعم وزارة الصحة، والتبرع بقيمة 20 ألف دينار لصالح مبادرة مؤسسة ولي العهد “يوميتهم علينا، وتوفير قنوات اتصال فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمة التصفح المجاني لمنصة وزارة التربية والتعليم “درسك”، عدا عن إبقاء خطوط مشتركيها مستحقة الفواتير فعالة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانا منها بأهمية التكاتف الاجتماعي للحفاظ على سلامة الوطن وكرامة المواطن.