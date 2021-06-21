“Flat6Labs” تطلق صندوقا بـ20 مليون دولار لتعزيز ريادة الأعمال في الأردن

عمان- أطلقت “Flat6Labs”؛ الشركة الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التمويل الأولي، صندوق تمويل أوليا جديدا بقيمة 20 مليون دولار أميركي في الأردن، في مسعى لتعزيز نمو وتطور الشركات في مراحلها الأولى في السوق المحلية.

وفي مستهل عمله بالأردن، أتم صندوق الأردن للتمويل الأولي JSF الإغلاق الأول له، حيث قدم تمويلاً بقيمة 7.4 مليون دولار أميركي، وذلك بعد استقطاب مساهمات من مستثمرين بارزين؛ مثل: مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة الصندوق الأردني للريادة ISSF، و”بيوند كابيتال”، وبنك الاتحاد، وشركة “جي أم أس للمشاريع والاستثمار”.

تم فتح باب التقديم لدورة البرنامج التي تمتد لأربعة أشهر؛ حيث ستتاح للشركات فرصة المشاركة والاستفادة من تمويل نقدي أولي يصل إلى 50 ألف دينار أردني تقريباً لكل منها، إلى جانب تمويل لاحق محتمل يصل إلى 120 ألف دينار أردني. وإضافة إلى فرص التمويل الجذابة، ستستفيد الشركات الناشئة من “برنامج Flat6Labs عمان للتمويل الأولي” الذي سيستمر على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وسيقدم في كل عام مجموعة من المزايا إلى 12 حتى 16 شركة ناشئة، بما في ذلك مساحات عمل، وإرشاد عالمي المستوى، فضلاً عن الاستفادة من شبكة Flat6Labs الإقليمية.

ومن جهة أخرى، ستستفيد الشركات المشاركة من فرص الإرشاد الإقليمي من خلال الشبكة الدولية الواسعة التي تتميز بها “Flat6Labs،” إلى جانب التدريب على يد فريق من قادة الأعمال المعروفين. ومن المقرر أن يتم ربط كل شركة ناشئة بثلاثة مرشدين خبراء على الأقل. إضافة إلى ذلك، ستنظم “Flat6Labs” عمان أيام العروض، وستدعم جمع التمويل وتأسيس الشركات، وتقدم منظومةً متكاملةً من الدعم المصمم لمساعدة الشركات الجديدة على النمو والازدهار.