“Galaxy S20” يرتقي بمعايير التصوير في الهواتف الذكية

عمان – سواء كنت في بيئة ذات إضاءة سيئة أو كان الجسم الذي تريد تصويره بعيدا جدا، فإن التقاط صور مثالية يكون في بعض الأحيان غير ممكن بدون توفر المعدات المناسبة. ولحل هذه المشكلة، تجمع كاميرا هواتف Galaxy S20 بشكل سلس بين نظام مكونات الكاميرا المتطورة وتكنولوجيا البرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك عدم المساومة على الجودة أو البساطة، حيث يعمل الهاتف على تغيير الطريقة التي تلتقط بها الصور ويتخطى اللحظة التي ترغب بتخليدها وتصويرها ليغير كل جانب من جوانب تجربة الكاميرا. ونقدم لك هنا نظرة عن قرب على التكنولوجيا الجديدة التي تقوم عليها كاميرا هواتف Galaxy S20.

كما هو معروف فإنه كلما زادت دقة الكاميرا، زادت قدرتها على التقاط التفاصيل. وتوفر كاميرا هواتف Galaxy S20 دقة فائقة، حتى تتمكن من التقاط التفاصيل في كل مرة ترغب فيها بالتقاط الصور. ويتميز هاتف Galaxy S20 Ultra بمستشعر بدقة 108 ميجابكسل، بينما يأتي هاتفا S20 و S20+بمستشعر بدقة 64 ميجابيكسل. وبينما يؤدي اقتصاص الصورة عادةً إلى فقدان دقتها وتفاصيلها، تضمن أجهزة الاستشعار عالية الدقة في هواتف Galaxy S20 دقة وضوح عالية حتى عندما تقوم باقتصاص الصور.

كل شيء يبدأ مع تغيير جذري في بنية مستشعر الصور سواء فيما يتعلق بحجمه أو التكنولوجيا المدمجة به، حيث أن المستشعرات الأكبر حجماً تستوعب كمية أكبر من الضوء، مما يمكنك من التقاط صور عالية الجودة ونابضة بالحياة حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة.