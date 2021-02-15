“Galaxy S21 Ultra”: يقدم أفضل تجربة هواتف ذكية من “سامسونج”

عمان- يعد هاتف Galaxy S21 Ultra الذكي من سامسونج نقلة جديدة في سوق الهواتف الذكية، إذ تم تزويده بأفضل الميزات لتقديم تجربة الهاتف الذكي المثالية مع إمكانيات تتجاوز ما يمكن أن تفعله الهواتف الذكية.

ويعيد هاتف Galaxy S21 Ultra الذكي تعريف ما يمكن فعله باستخدام الهاتف الذكي لجعل حياة المستخدمين أكثر روعة، بفضل خاصية الذكاء الاصطناعي، وكاميرا سامسونج الاحترافية الأكثر تطوراً، إلى جانب شاشة بحجم 6.8 بوصة بتقنية Dynamic AMOLED 2X والتي تعد أكثر شاشات سامسونج ذكاءً حتى الآن، فضلاً عن أنها تجمع بين انسيابية الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وشاشة Quad HD+، إضافة إلى معدل تحديث ديناميكي يتغير وفقاً للمحتوى الذي يشاهده المستخدم من 10 هرتز إلى 120 هرتز لضمان الاستمتاع بأفضل صورة والحفاظ على كفاءة الطاقة لإطالة عمر البطارية بشكل أكبر.

هذا ويمكن لمنشئي المحتوى التقاط صور مذهلة بجودة الاستوديو تحت أي ظروف إضاءة بنقرة واحدة فقط بالاستفادة من المستشعر الاحترافي المُحدًث بدقة 108 ميجابكسل، أو تصوير فيديو احترافي باستخدام نظام الكاميرا الرباعي المتطور. ولأولئك الذين يبحثون عن ميزات إنتاجية وإبداع استثنائية، يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra مزوداً بقلم S Pen لأول مرة على الإطلاق على جهاز من سلسلة S، ليمكنهم من الرسم وتدوين الملاحظات وحتى تحرير الصور وتوقيع المستندات وإطلاق العنان لإبدعاتهم.

ويتميز هاتف Galaxy S21 Ultra بتصميم جديد وجريء، ويتمتع بإطار جديد كلياً للكاميرا يندمج بسلاسة مع الإطار المعدني للجهاز لمظهر جمالي أنيق وجذاب.

كذلك، فإن هاتف Galaxy S21 Ultra الذكي يعد أحدث هواتف سامسونج الرائدة ونقلة جديدة في سوق الهواتف الذكية، إذ تتجاوز إمكانيات الهاتف الجديد ما يمكن أن تفعله الهواتف الذكية.