“Galaxy Z Flip” أناقة في الشكل والمضمون

عمان – أعادت سامسونج في العام الماضي، صياغة المفاهيم التقليدية التي نعرفها حول تصاميم الهواتف الذكية من خلال تطوير أول جهاز قابل للطي Galaxy Fold. وفي حين أن ذلك الهاتف الذكي الذي دشّن فئة جديدة من الأجهزة الذكية، قد تم تطويره مع التركيز بشكل خاص عليه عند فتحه (ما إذا كان بإمكان المستخدمين فتح هاتفه لتجربة التطبيقات والمحتوى على شاشة أكبر؟)، فإن ثاني ابتكارات سامسونج في عالم الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z Flip يركز على الإجراء المعكاس “طي هاتفك الذكي لجعله مدمجاً بشكل أكبر”.

وكما أوضح تاي جوونج كيم، نائب رئيس وحدة أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات، من خلال الدمج بين عامل الشكل الملائم للجيب والتصميم الأنيق والمبتكر “يقدم هاتف Galaxy Z هوية جديدة لفئة الهواتف المحمولة القابلة للطي، هوية تضيف لمسة عصرية لحياة المستخدمين”.

وعملت سامسونج على تصميم كل جانب من جوانب Galaxy Z Flip بدقة عالية لضمان تزويد المستخدمين بتجربة هاتف محمول جديدة كلياً.

ويتوفر Galaxy Z Flip بثلاثة ألوان أنيقة: الأرجواني العاكس الذي يوحي بالجرأة والإبداع، والأسود العاكس الفاخر، والذي يتميز بلمسة خفيفة مائلة للزرقة، إضافة إلى اللون الذهبي العاكس الأنيق. وقامت سامسونج أثناء عملية التصنيع بإضفاء لمسة زجاجية ناعمة مع معالجة دقيقة، مما أدى إلى طبقات من الألوان تعكس مجموعة من الأشكال اعتماداً على الزاوية التي يكون فيها الجهاز مطوياً. بالنسبة لأولئك الذين يحبون ارتداء الملابس دون تكلف، يمكن لجهاز Galaxy Z Flip أن يضيف لمسة جذابة وأنيقة إلى إطلالتهم. وبالنسبة لأولئك الذين يحرصون على أن تكون أجهزتهم مميزة وأنيقة كما إطلالاتهم، تم تصميم نسخة من الهاتف Galaxy Z Flip Thom Browne Edition التي تأتي بتصميم خارجي أنيق بلون رمادي محبب مزين بألوان علامة نيويورك التجارية المميزة.