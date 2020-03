“Gate to Pay” تطلق بطاقات جديدة للعملاء لأول مرة في الأردن

عمان- أعلنت شركة Gate to Pay، مزود حلول الدفع وحلول التكنولوجيا المالية الرائد في المملكة، عن إطلاق بطاقة جديدة مدفوعة مسبقاً تضيفها لباقة بطاقاتها، لتكون أول بطاقة من بطاقات التسوق عبر الإنترنت والسداد الإلكتروني والسحب النقدي دون حساب بنكي، التي تمكن العملاء من تصميم بطاقاتهم بما يعبر عنهم وعن اهتماماتهم، كل حسب اختياره ورغبته وبما يعكس شخصيته.

ومع هذه الخطوة غير المسبوقة على مستوى المملكة، تتيح شركة Gate to Pay الفرصة أمام العملاء لتصميم بطاقات “ستاندرد” الجديدة المدفوعة مسبقا الخاصة بهم، لدى طلب إصدارها بكل سهولة وسرعة من خلال موقعها الإلكتروني، مع خيارات عدة تمكنهم من تحميل صورهم الخاصة وتحديد لون البطاقة بناء على رغبتهم، أو من انتقاء ما يحلو لهم من التصميمات المتنوعة التي توفرها لهم.

ومع بطاقات “ستاندرد” الجديدة المدفوعة مسبقا، والتي تصدر بالتعاون مع ماستركارد ويتم تسليمها للعملاء في الأماكن التي يحددونها في طلب الإصدار، سيستفيد هؤلاء العملاء من عدة مزايا تشمل السداد لشبكة واسعة من جهات التسوق عبر الإنترنت ونقاط البيع المحلية والعالمية كون البطاقة معتمدة محليا وعالميا، والحصول على خصومات متنوعة، وشحن البطاقة ضمن السقوف المسموح بها من خلال “إي فواتيركم” أو عبر الحساب البنكي أو الوكلاء المعتمدين، وإدارة المشتريات والنفقات والتحكم بها عبر إمكانية التحكم بالبطاقة مع تطبيق Gate to Pay.

ويأتي إطلاق البطاقات الجديدة المدفوعة مسبقا من شركة Gate to Pay كجزء من استراتيجيتها لتعزيز مزاياها التنافسية وتمييز عملائها، ومنح أبناء المجتمع الأردني منتجات مالية آمنة عصرية، تغني عن حمل النقد، وتحفز التعاملات المالية الإلكترونية، وهو ما يعزز الاشتمال المالي في المملكة، كما يطور قطاع المدفوعات.