“Gate to Pay” و”emaratech” توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي

عمان -بهدف تقديم خدمات ريادية للعملاء، وقعت شركة Gate to Pay مزود حلول الدفع الرائدة في المملكة وشركة emaratech المتخصصة بتقديم خدمات السفر الإلكترونية e-gate بالمطارات، شراكة استراتيجية لإضافة خدمات شركة emaratech المتميزة للسفر لتكون ضمن الخدمات الإضافية المقدمة لحملة بطاقات شركة Gate to Pay والتي تمكنهم من حرية السفر (المغادرة أو العودة ) من مطار الملكة علياء الدولي دون الحاجة لختم جواز السفر.

تم الإعلان عن إطلاق الشراكة الاستراتيجية بحضور عبدالرحمن آل محمد الرئيس التنفيذي لشركة emaratech والدكتور مروان عوض رئيس مجلس إدارة شركة Gate to Pay وبمشاركة ثاني الزفين الرئيس التنفيذي لشركة emaratech ومها السعيد الرئيس التنفيذي لشركة Gate to Pay.

وتفصيلا؛ يتم منح بطاقة e-gate لجميع حملة بطاقات World المدفوعة مسبقا والائتمانية من عملاء شركة Gate to Pay الأردنيين بحيث يمكنهم الاستفادة من مزايا البطاقة لتجنب الازدحام والانتظار في الصفوف الطويلة لختم الجوازات لدى المغادرة أو العودة، وبدلا من ذلك يقومون بالعبور من خلال البوابات الإلكترونية المعدة خصيصاً لهذه الغاية بمطار الملكة علياء الدولي. وبذلك عبر السيد ثاني الزفين عن اعتزازه بهذه الشراكة وعن دور شركة امارتك في دعم السوق الأردني ودعمهم اللامحدود في تسخير خبراتهم لخدمة المجتمع الأردني بالتعاون مع شركة Gate to Pay، وبدوره أكد الدكتور مروان عوض على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية ورؤية شركة Gate to Pay القائمة على الريادة في تقديم جميع الخدمات والمنتجات ضمن اطار عصري متميز يسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء ويعمل على تطوير ودعم قطاع المدفوعات في الأردن