“HO” المصرية تدخل بشراكة تحول رقمي مع “إس إيه بي”

القاهرة- أعلنت الشركة المتحدة للصيادلة، وهي أكبر شركة توزيع أدوية في جمهورية مصر، والتابعة إلى مجموعة HO، عن شراكة تحول رقمي مع شركة التكنولوجيا العالمية “إس إيه بي” لتعزيز وتيرة النمو والابتكار لأعمال الشركة.

وستقوم الشركة المتحدة للصيادلة وشركائها في “بي كونكت” بتطبيق حزمة برمجيات الأعمال S/4HANA ونظام إدارة الموارد البشرية SuccessFactors من إس إيه بي. وتسعى “بي كونكت” إلى تحويل عمليات المتحدة للصيادلة في أكثر من 68 مركز توزيع، وبما يعزز من قدرة الشركة على توصيل المنتجات لأكثر من 50 ألف نقطة توصيل.

وبهذه المناسبة، قال أيمن حسام عمر، المدير التنفيذي لدى مجموعة HO: “ستوفر هذه الخطوة الهامة لتحقيق التحول الرقمي ضمن أعمال المجموعة باستخدام منصات وأنظمة إس إيه بي المتقدمة، أفضل الرؤى والبيانات الفورية حول سلسلة التوريد الطبية وقدرات إدارة الموارد البشرية لدينا، مما سيساهم في تعزيز وتيرة النمو ودعم قطاع تصنيع المنتجات الدوائية في مصر”.

ومن جانبها، قالت هدى منصور، العضو المنتدب لشركة إس إيه بي في مصر: “”سيضمن التحول الرقمي للشركة المتحدة للصيادلة مع إس إيه بي وصول الإمدادات الطبية الحيوية إلى المرضى في الوقت المناسب، كما سيساهم في دعم وتيرة الابتكارات المستقبلية لصناعة الأدوية في مصر”.