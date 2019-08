فرابار تدخل التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في كأس السوبر الأوروبي – فيديو

باريس – دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال، وذلك بعدما عينها الاتحاد القاري لكرة القدم من أجل قيادة مباراة الكأس السوبر المقررة في 14 آب (أغسطس) الحالي بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه تشلسي في إسطنبول.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه الجمعة الى أن فرابار البالغة 35 عاما “حصلت في تموز/يوليو على شرف تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في ليون (فرنسا). كما أدارت أيضا مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنكلترا، إضافة الى نهائي كأس أوروبا عام 2012 للسيدات لدون 19 عاما في تركيا أيضا”.

كشف الاتحاد الأوروبي أن الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل ستكونان الحكمتين المساعدتين لفرابار، كما كانت الحال في نهائي كأس العالم للسيدات الذي حسمته الولايات المتحدة على حساب هولندا 2-صفر واحتفظت باللقب.

ولن تكون مباراة اسطنبول التي ستجمع بين ليفربول، بطل دوري الأبطال، وتشلسي، بطل الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، الأولى لفرابار على صعيد مسابقات الرجال إذ حظيت بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية وسترفع الموسم المقبل الى الدرجة الأولى.

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.

Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏https://t.co/KHrJiRAY7Q

— UEFA (@UEFA) August 2, 2019