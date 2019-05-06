“Huawei”.. التقنيات الأفضل والأجهزة الأقوى

عمان- يعد كل وقت أو موسم من العام موعد محدد، مرتبط بإطلاق جهاز من شركة التقنية الكبرى Huawei، بحيث أصبح التكهن باسم الجهاز المقبل أمرا ممكنا مع صعوبة معرفة التقنيات المقبلة، وذلك نظراً لما اعتدنا عليه من Huawei في كل جهاز تطلقه إلى الأسواق بأن يحتوي تقنيات حصرية وجديدة كلياً.

ونظراً لأن هذه الأيام تصادف موعد إطلاق الجديد من السلسلة المحبوبة Y، نبشر محبي أجهزة Huawei وتحديداً هذه السلسلة بقرب طرح الجهاز الجديد المقبل Y9 Prime 2019 للطلب المسبق، الذي سيكون مختلفا تماماً عن المعهود من هذه السلسلة. مع أن الأجهزة السابقة حققت نجاحاً كاسحاً؛ إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز Y9 Prime 2019 كل التوقعات.

ومن أهم الأخبار التي وصلت إلى مسامعنا حول الجهاز الجديد الشاشة “الخاصة” الجديدة كلياً، التي تقدم تجربة مشاهدة استثنائية بوضوح فائق وبدون تقطيع أو تأخير حتى في أعلى صيغ العرض. Y9 Prime 2019 سيكون مثالياً بكل معنى الكلمة لمحبي الألعاب الإلكترونية؛ لما يقدمه من قدرات أدائية فائقة، وشاشة واضحة وقوية مما يجعله مثالياً أيضاً لمحبي مشاهدة الفيديوهات والمحتويات المختلفة، ولزيادة تأكيد ذلك؛ تصل نسبة الشاشة إلى البدن ككل 91 % من الواجهة الأمامية تعظم من جمالية التصميم النحيف والمميز خصوصاً مع التنوع الرائع للألوان.